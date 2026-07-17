Alhassane ha scelto il Bologna: Miranda ora ha concorrenza

Nel giorno di Rahim Alhassane , terzino sinistro dell’Oviedo, classe 2002, al Bologna , manca ancora l’ufficialità per Mikel Amondarain , e fino a quando non saranno messe le firme sui contratti è sempre consigliabile non ritenere chiusa l’operazione, ma a Casteldebole c’è grande serenità e anche in Argentina assicurano che per la fumata bianca è ormai solo una questione di tempo . O meglio, c’è chi fa sapere che la trattativa è già ai titoli di coda e c’è chi informa come l’ultimo scoglio da superare riguarderebbe la finale di Supercoppa argentina tra l’Estudiantes di Amondarain e l’Independiente che sarà giocata martedì prossimo. In questo senso: l’Estudiantes vorrebbe che questa partita molto importante fosse giocata anche dal futuro talentino del Bologna , che di contro non sarebbe del tutto d’accordo. Perché da una parte i capi rossoblù non vorrebbero togliere ad Amondarain la possibilità di salutare tutti i suoi tifosi, ma da un’altra preferirebbero che restasse a guardare, volendo evitare eventuali contrattempi. Anche ieri sera i due club hanno parlato a lungo su questo tema, ma non sarebbero arrivati a prendere una decisione definitiva.

L'accordo per Amondarain è già stato trovato

È facile attendersi che come è accaduto mercoledì notte anche ieri notte le video chiamate tra Bologna e La Plata saranno state numerose e incessanti, nonostante che l’accordo economico tra le due società sarebbe già stato trovato. Eccolo: il governo rossoblù sborserà per Amondarain sui nove milioni di euro e il club argentino avrà un 10 per cento sulla futura rivendita. Di contro per lo stesso Amondarain il Bologna avrebbe preparato un contratto quadriennale, garantendosi un’opzione per il quinto anno, che è il marchio di fabbrica di Giovanni Sartori, volendo evitare cosa accadde per Nicolas Dominguez e cosa sarebbe potuto accadere per Jerdy Schouten, visto che prima di essere ceduto accettò per fortuna del Bologna di rinnovare il suo contratto. Detto che le prossime ore saranno decisive soprattutto per i tempi legati al suo arrivo in Italia, va rimarcato come Amondarain sia più un centrale di centrocampo che una mezzala o un mediano. Non dimenticando tuttavia che nell’Estudiantes è stato impiegato anche da centrocampista di attacco.

Per Alhassane tre milioni più uno di bonus

Torniamo sul tema Alhassane, costo di tre milioni più uno di bonus, che in Spagna già mercoledì davano come un nuovo calciatore del Bologna. Come d’altra parte ha confermato nel tardo pomeriggio di ieri lo stesso calciatore, che ha doppia cittadinanza, Niger e Spagna. Per il momento né Giovanni Sartori né Marco Di Vaio si sono fatti sfuggire ufficialmente anche un solo sussurro su Alhassane ma sotto sotto ritengono che abbia buone potenzialità e che lavorando su di lui Domenico Tedesco potrà ritrovarsi a disposizione un’alternativa importante a Juan Miranda. Sì, il fatto che il Bologna consideri lo spagnolo un titolare in pratica ha reso più complicata la scelta del terzino sinistro, perché ci sarebbe anche chi ha voltato le spalle a questa possibilità non volendo vivere questo campionato in panchina. Almeno in partenza. è chiaro.