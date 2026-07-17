Il senatore De Silvestri scopre il nuovo metodo Tedesco: ora è hi-tech

Ventuno ritiri estivi da calciatore sono abbastanza per aver visto cambiare il calcio più volte . Lorenzo De Silvestri , 38 anni, pensava probabilmente di averle vissute tutte. Invece no. Perché il nuovo Bologna di Tedesco gli ha aperto una finestra sul futuro: tecnologia , dati , alcuni metodi innovativi e un allenatore cosmopolita che parla diverse lingue. «Sta utilizzando tantissimo la tecnologia ed è la prima volta che mi capita di vedere una tale cura dei dettagli. Come primo impatto ci sta portando verso un calcio super moderno. Il mister è molto sicuro di quello che ha in mente, ha concetti chiari che ci sta spiegando». L’approccio del nuovo allenatore è stato positivo, anche nel creare i rapporti interpersonali. «Mi ha subito telefonato dopo che ha firmato con il Bologna e lo ringrazio. Non è da tutti, l’ho apprezzato. Voleva conoscere le mie idee e capire le mie motivazioni. Mi ha colpito e abbiamo scherzato sul fatto che entrambi parlassimo il tedesco».

Motivazioni

Con De Silvestri, uno dei pilastri dello spogliatoio del Bologna, si è creata subito l’intesa giusta. Il laterale destro ha prolungato il suo contratto per un’altra stagione, la sua settima in rossoblù. «Mi motiva l’essere d’esempio per i più giovani. Qualcuno di loro mi ha chiesto chi me lo fa fare di correre ancora così. Ma se mi vedono poi sono stimolati a farlo anche loro». E poi si pone obiettivi personali. «Vorrei entrare nella top 30 per presenze in Serie A di tutti i tempi». Gliene mancano quattro per riuscirci.

Orsolini

Ma in cuor suo, De Silvestri, ha un altro obiettivo: da “manager del benvenuto” non vuole trasformarsi in “manager dell’arrivederci”. E lui si è fatto più di una chiacchierata con Orsolini che non ha ancora firmato il rinnovo. «Richi ha fatto la storia del Bologna, è un simbolo. Io gli parlo sempre, perché siamo sempre insieme. Lo vedo più di mia moglie e sa come la penso, ma non mi piace entrare nelle scelte personali, quelle vanno solo rispettate». De Silvestri ha parlato anche con Freuler. «L’ho sentito, ma abbiamo parlato solo del Mondiale. Lui è talmente esperto che sa perfettamente quello che vuole».

Obiettivi

Anche il Bologna sa quello che vuole dalla prossima stagione. «La concorrenza è altissima per stare tra le 7 grandi, ma noi cercheremo di stare ad altissimi livelli. La stagione sarà molto difficile. Non avendo i 3 impegni a settimana si può gestire meglio, ma avremo tanta pressione. Sarà un’annata molto impegnativa sotto il profilo mentale e della gestione delle pressioni». Crearsi un obiettivo preciso è dunque ancora prematuro secondo il veterano del Bologna. «A oggi è molto difficile crearsi un obiettivo. C’è lo zoccolo duro di giocatori che qui hanno fatto la storia, ma c’è anche un gruppo che verrà integrato più a ridosso dell’inizio della stagione». Il riferimento, ovviamente, è agli innesti e alle operazioni che verranno fatte sul mercato. L’entusiasmo della tifoseria comunque non mancherà.

Tifosi

I 18mila abbonati dopo la prima fase lo dimostrano. «È una cosa pazzesca. Si deve mantenere questo tipo di amore e di positività che prescinde anche dai risultati. Mi batterò per mantenere tutto questo. Alcune volte, però, sono state dette cose sul gruppo che non mi sono piaciute, perché questo gruppo è sempre stato unito».