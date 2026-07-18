Dove vedere Bologna-Arminia Bielefeld in tv? Dazn o Sky, orario

Prima amichevole stagione per il nuovo Bologna di Domenico Tedesco : i rossoblù, impegnati nel ritiro di Valles, se la vedranno contro l' Arminia Bielefeld , squadra tedesca che milita nella seconda Zweite Bundesliga (la 'Serie B' tedesca): per De Silvestri e compagni sarà un'occasione per capire come procede il lavoro atletico ma anche un primo ripasso generale sulla filosofia tattica del nuovo tecnico.

Bologna-Arminia Bielefeld, l'orario

L'amichevole tra Bologna e Arminia Bielefeld andrà in scena oggi, sabato 18 luglio, alle ore 12 allo stadio di Valles, dove appunto i rossoblù sono in ritiro.

Dove vedere Bologna-Arminia Bielefeld in diretta tv

Bologna-Arminia Bielefeld sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in chiaro su Rai 1. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bologna-Arminia Bielefeld, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Rai Play. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Il Bologna ha poi confermato che la partita sarà visibile anche sul canale YouTube ufficiale del club rossoblù a partire dalle ore 12.