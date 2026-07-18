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sabato 18 luglio 2026
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Bologna-Arminia Bielefeld diretta: segui la prima amichevole di Tedesco LIVE© FOTO SCHICCHI

Bologna-Arminia Bielefeld diretta: segui la prima amichevole di Tedesco LIVE

Rossoblù in campo a Valles per il primo test stagionale: tutti agli aggiornamenti in tempo reale
5 min
TagsBolognaArminia Bielefeld
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Al via il nuovo corso del Bologna targato Domenico Tedesco. Direttamente dal ritiro di Valles, i rossoblù affrontano la prima amichevole stagionale contro i tedeschi dell'Arminia Bielefeld, formazione della Zweite Bundesliga. Per De Silvestri e compagni, il match rappresenterà non solo un test per valutare la condizione atletica, ma anche il primo vero banco di prova per assimilare le idee tattiche del nuovo allenatore: segui la diretta della partita su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

12:43

36' - Giallo per Dominguez

Brutto intervento dell'argentino su Bauer: l'arbitro estrae il giallo.

12:42

35' - Koudoussou pericoloso

Koudoussou entra pericolosamente in aera e prova ad andare al tiro: la difesa del Bologna si salva all'ultimo in angolo.

12:36

29' - Gol di Worl: Bologna-Arminia 3-0

Ripartenza subito dopo il cooling break e gol per i tedeschi. Traversone basso in mezzo: la sfera arriva a Worl che, a rimorchio, scarica in rete battendo stavolta un incolpevole Pessina.

12:32

25' - Cooling break

Breve pausa per dissetarsi per entrambe le squadre.

12:30

23' - Ancora pericolosa l'Arminia

Manovra avvolgente del Bielefeld. Rochelt scambia con Worl e si inventa un colpo di tacco magistrale per andare al cross, ma Pessina risponde presente e sventa il pericolo

12:27

21' - A terra Grodowski e Castro

A terra per qualche istante sia Grodowski che Castro, ma per entrambi la gara prosegue senza problemi.

12:21

14' - Doppietta di Grodowski: Bologna-Arminia Bielefeld 0-2

Incompresione in uscita tra Pessina e Casale su un lancio lungo per Grodowski, che si trova libero con la porta vuota per il raddoppio dei tedeschi.

12:20

14' - Odgaard vicino al pareggio

Odgaard si libera di un avversario con una bella giocata e calcia con il sinitro dal limite dell'area: pallone sul fondo di poco.

12:15

8' - Tedeschi in vantaggio: Bologna-Arminia Bielefeld 0-1

Momuluh porta palla fino al limite e libera il destro, Pessina respinge ma sulla ribattuta arriva Grodowski prima di tutti per un tap-in facile facile. Tedeschi in vantaggio.

12:14

7' - Primo tentativo del Bologna

 Ci provano Dominguez e Odgaard ma entrambi i tiri vengono ribattuti.

12:07

1' - Al via Bologna-Arminia Bielefeld

Con qualche minuto di ritardo comincia la prima amichevole stagione del nuovo Bologna di Domenico Tedesco: primo possesso per l'Arminia.

12:03

Le formazioni ufficiali del match

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; De Silvestri, Casale, Helland, Miranda; Badori, Pobega; Dominguez, Odgaard, Rowe; Castro. A disposizione: Happonen, Franceschelli, Ilic, Orsolini, Bernardeschi, Papazov, El Azzouzi, Libra, Zortea, Dallinga, Cambiaghi, Vitik, Jaber.  All.: Tedesco

ARMINIA BIELEFELD (4-1-4-1): Kerksen; Koudoussou, Bauer, Handwerker, Großer; Schreck; Röchelt, Russo, Wörl, Momuluh; Grodowski A disposizione: Oppermann, Hagsmann, Felix, Kunze, Schneider, Boakye, Uldrikis, Kania, Wegener. All.: Kirch

11:59

Lettura delle formazioni: entusiasmo sugli spalti

Alla lettura delle formazioni, e quindi di ogni giocatore, tanto entusiasmo dai tifosi presenti.

11:56

Riscaldamento terminato 

Riscaldamente terminato per le due squadra: a breve l'inizio della gara.

11:44

La prima formazione ufficiale del Bologna di Tedesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; De Silvestri, Helland, Casale, Miranda; Pobega, Badori; Dominguez, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Domenico Tedesco

11:30

Bologna-Arminia Bielefeld: l'orario

Il calcio d'inzio dell'amichevole tra Bologna e Arminia Bielefeld è in programma alle ore 12 allo stadio di Valles.

Valles - Stadio di Valles

 

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