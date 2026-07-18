Bologna-Arminia Bielefeld diretta: segui la prima amichevole di Tedesco LIVE
Al via il nuovo corso del Bologna targato Domenico Tedesco. Direttamente dal ritiro di Valles, i rossoblù affrontano la prima amichevole stagionale contro i tedeschi dell'Arminia Bielefeld, formazione della Zweite Bundesliga. Per De Silvestri e compagni, il match rappresenterà non solo un test per valutare la condizione atletica, ma anche il primo vero banco di prova per assimilare le idee tattiche del nuovo allenatore: segui la diretta della partita su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
12:43
36' - Giallo per Dominguez
Brutto intervento dell'argentino su Bauer: l'arbitro estrae il giallo.
12:42
35' - Koudoussou pericoloso
Koudoussou entra pericolosamente in aera e prova ad andare al tiro: la difesa del Bologna si salva all'ultimo in angolo.
12:36
29' - Gol di Worl: Bologna-Arminia 3-0
Ripartenza subito dopo il cooling break e gol per i tedeschi. Traversone basso in mezzo: la sfera arriva a Worl che, a rimorchio, scarica in rete battendo stavolta un incolpevole Pessina.
12:32
25' - Cooling break
Breve pausa per dissetarsi per entrambe le squadre.
12:30
23' - Ancora pericolosa l'Arminia
Manovra avvolgente del Bielefeld. Rochelt scambia con Worl e si inventa un colpo di tacco magistrale per andare al cross, ma Pessina risponde presente e sventa il pericolo
12:27
21' - A terra Grodowski e Castro
A terra per qualche istante sia Grodowski che Castro, ma per entrambi la gara prosegue senza problemi.
12:21
14' - Doppietta di Grodowski: Bologna-Arminia Bielefeld 0-2
Incompresione in uscita tra Pessina e Casale su un lancio lungo per Grodowski, che si trova libero con la porta vuota per il raddoppio dei tedeschi.
12:20
14' - Odgaard vicino al pareggio
Odgaard si libera di un avversario con una bella giocata e calcia con il sinitro dal limite dell'area: pallone sul fondo di poco.
12:15
8' - Tedeschi in vantaggio: Bologna-Arminia Bielefeld 0-1
Momuluh porta palla fino al limite e libera il destro, Pessina respinge ma sulla ribattuta arriva Grodowski prima di tutti per un tap-in facile facile. Tedeschi in vantaggio.
12:14
7' - Primo tentativo del Bologna
Ci provano Dominguez e Odgaard ma entrambi i tiri vengono ribattuti.
12:07
1' - Al via Bologna-Arminia Bielefeld
Con qualche minuto di ritardo comincia la prima amichevole stagione del nuovo Bologna di Domenico Tedesco: primo possesso per l'Arminia.
12:03
Le formazioni ufficiali del match
BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; De Silvestri, Casale, Helland, Miranda; Badori, Pobega; Dominguez, Odgaard, Rowe; Castro. A disposizione: Happonen, Franceschelli, Ilic, Orsolini, Bernardeschi, Papazov, El Azzouzi, Libra, Zortea, Dallinga, Cambiaghi, Vitik, Jaber. All.: Tedesco
ARMINIA BIELEFELD (4-1-4-1): Kerksen; Koudoussou, Bauer, Handwerker, Großer; Schreck; Röchelt, Russo, Wörl, Momuluh; Grodowski A disposizione: Oppermann, Hagsmann, Felix, Kunze, Schneider, Boakye, Uldrikis, Kania, Wegener. All.: Kirch
11:59
Lettura delle formazioni: entusiasmo sugli spalti
Alla lettura delle formazioni, e quindi di ogni giocatore, tanto entusiasmo dai tifosi presenti.
11:56
Riscaldamento terminato
Riscaldamente terminato per le due squadra: a breve l'inizio della gara.
11:44
La prima formazione ufficiale del Bologna di Tedesco
BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; De Silvestri, Helland, Casale, Miranda; Pobega, Badori; Dominguez, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Domenico Tedesco
11:30
Bologna-Arminia Bielefeld: l'orario
Il calcio d'inzio dell'amichevole tra Bologna e Arminia Bielefeld è in programma alle ore 12 allo stadio di Valles.
Valles - Stadio di Valles