Dove vedere Bologna-Heidenheim in tv? Dazn o Sky, orario

Torna in cammpo il Bologna per la seconda amichevole del ritiro estivo. Dopo il poker subito contro l'Arminia Bielefed e la follia di Rowe che si è fatto espellere, i rossoblù affrontano un'altra squadra tedesca, l'Heidenheim . Il club, due anni fa qualificatosi in Conference League, nella scorsa stagione è retrocesso in 2. Bundesliga, la seconda serie tedesca. Tedesco a caccia della prima vittoria da allenatore del Bologna.

L'amichevole tra Bologna e Heidenheim andrà in scena oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 16 allo stadio di Valles, dove i rossoblù sono in ritiro e dove si è disputata anche la precedente amichevole contro l'Arminia Bielefeld.

Dove vedere Bologna-Heidenheim in diretta tv

Bologna-Heidenheim sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bologna-Heidenheim, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Il Bologna ha poi confermato che la partita sarà visibile anche sul canale YouTube ufficiale del club rossoblù a partire dalle ore 16.