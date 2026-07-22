Bologna-Heidenheim diretta: segui l'amichevole dei rossoblù di Tedesco LIVE
Seconda amichevole stagionale per il Bologna del nuovo tecnico Domenico Tedesco. Reduce dal pesante 4-0 incassato nella prima uscita contro l'Arminia Bielefeld, i rossoblù sfidano oggi (martedì 22 luglio, ore 16) a Valles un'altra squadra della seconda divisione tedesca come l'Heidenheim. Un test impegnativo quello che vedrà Orsolini e compagni opposti alla formazione di Frank Schmidt, che la guida dal 2007 e l'ha portata dalla quinta serie alla Bundesliga (salutata quest'anno con la retrocessione). Una nuova occasione per fare esperimenti a disposizione di Tedesco, contro una squadra che è più avanti nella preparazione (inizierà il campionato l'8 agosto): segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
16:53
45+5' - Gol annullato a Orsolini e primo tempo finito: 1-1
Il primo tempo si chiude con un gol annullato per fuorigioco a Orsolini, a segno di testa dopo essere stato servito da Bernardeschi su punizione. Bologna e Heidenheim vanno all'intervallo sull'1-1: avanti i rossoblù di Tedesco (più volte fermati dalle parate di Feller) con un colpo di testa di Castro al 20', nove minuti dopo il pari dei tedeschi con Pieringer.
16:50
45+3' -Punizione per l'Heidenheim: conclusione alta di Costly
Punizione dal limite per l'Heidenheim: sul pallone stavolta va Costly, che di destro calcia però alto.
16:46
44' - Orsolini chiuso in corner
Bel contropiede del Bologna: lancio illuminante di Castro per Bernardeschi, appoggio a Pobega che fa da sponda per Orsolini la cui conclusione di sinistro viene deviata in corner da un difensore.
16:40
38' - Punizione per l'Heidenheim: Busch calcia alto
Punizione dal limite per l'Heidenheim: sul pallone va il terzino destro Busch, che prova la conclusione a giro ma calcia alto.
16:37
35' - Feller para la 'botta' di Bernardeschi
Altra grande parata di Feller, portiere dell'Heidenheim che nega il nuovo vantaggio al Bologna respingendo in tuffo una 'botta' di Bernardeschi, al tiro con il sinistro dal limite.
16:35
33' - Punizione Bologna: Bernardeschi calcia sulla barriera
Punizione dal limite per il Bologna: sul pallone va Bernardeschi che con il sinistro calcia però sulla barriera dell'Heidenheim.
16:31
29' - Pareggio dell'Heidenheim con Pieringer: 1-1
Pareggio dell'Heidenheim con Pieringer, che con le sue finte elude l'intervento di Vitik e l'uscita di Skorupski per poi spedire in rete la palla dell'1-1.
16:29
27' - Pausa finita, riprende il gioco
Finita la breve pausa concessa dall'arbitro e si riprende il gioco, con il Bologna avanti 1-0 sull'Heidenheim in questa amichevole a Valles.
16:27
25' - Cooling break e gioco fermo
Cooling break e breve pausa, per consentire ai giocatori di idratarsi e ai due tecnici di dare indicazioni alle rispettive squadre.
16:22
24' - Prima parata di Skorupski, che si oppone a Kerber
Reazione dell'Heidenheim e prima parata per Skorupski, che blocca la palla sul colpo di testa di Kerber.
16:22
20' - GOL del Bologna: a segno Castro su assist di Cambiaghi, 1-0
Gol del Bologna: spunto di Cambiaghi sulla sinistra e cross per la testa di Castro, che anticipa il suo marcatore e fa 1-0.
16:18
16' - Super parata di Feller su Cambiaghi
Bologna ancora vicino al gol: conclusione potente di Cambiaghi, ma il portiere dei tedeschi Feller compie una super parata, chiudendo lo specchio all'attaccante del Bologna e respingendo il pallone con il volto.
16:16
14' - Bernardeschi calcia alto da buona posizione
Ottima ripartenza del Bologna con Orsolini, scarico per Cambiaghi e appoggio per Bernardeschi che di sinistro calcia alto da buona posizione.
16:14
12' - Conclusione di Cambiaghi murata
Lancio al bacio di Bernardeschi per Orsolini il cui cross viene respinto in corner: sugli sviluppi dell'angolo va al tiro di sinistro dal limite Cambiaghi, ma la sua conclusione viene murata.
16:09
7' - Doppia occasione Bologna: Feller salva su Castro e Bernardeschi
Doppia chance per il Bologna, ma il portiere dei tedeschi Feller si oppone prima al terntativo di Castro (6') e un minuto dopo su quello di Bernardeschi.
16:07
5' - Fasi di studio, Bernardeschi da mezzala
Fasi di studio e ancora zero occasioni. Nel Bologna confermato l'esperimento di Bernardeschi nel ruolo di mezzala destra.
16:03
1' - Via al match, tribuna gremita di tifosi rossoblù
Iniziata l'amichevole tra il Bologna ed Heidenheim al campo di Valles, la cui tribuna è gremita da decine di tifosi rossoblù. IN completo bianco la squadra di Tedesco, maglia rossa per i tedeschi.
15:57
Tutto pronto a Valles, tra poco il fischio d'inizio
Tutto pronto al campo di Valles, dove tra pochi minuti Bologna e Heidenheim si sfideranno in amichevole: fischio d'inizio previsto per le ore 16.
15:53
Ferguson in gruppo, ma potrebbe restare a riposo
Alla vigilia dell'amichevole odierna Ferguson ha svolto ancora una parte della seduta con il gruppo e una in differenziato per ritrovare la condizione. Probabile che il centrocampista di Bologna resti a riposo nel test contro l'Heidenheim.
15:44
Rowe nervoso, ma Tedesco lo blinda: l’ultima parola a Saputo
La tensione dell’inglese Rowe (espulso nella prima amichevole persa dal Bologna contro l'Arminia Bielefeld) sarebbe legata a un problema personale. Il suo futuro resta in bilico, ma il tecnico Tedesco non vuole che sia ceduto. LEGGI TUTTO
15:35
La formazione ufficiale del Bologna
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Helland, Miranda; Pobega, El Azzouzi, Bernardeschi; Orsolini, Castro, Camnbiaghi. All. Domenico Tedesco
15:30
Bologna-Heidenheim: dove vederla in tv e in streaming
L'amichevole odierna tra il Bologna e i tedeschi dell'Heidenheim, seconda uscita stagionale per i rossoblù di Domenico Tedesco, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI