Bologna-Heidenheim diretta: segui l'amichevole dei rossoblù di Tedesco LIVE

Seconda amichevole stagionale per il Bologna del nuovo tecnico Domenico Tedesco. Reduce dal pesante 4-0 incassato nella prima uscita contro l'Arminia Bielefeld, i rossoblù sfidano oggi (martedì 22 luglio, ore 16) a Valles un'altra squadra della seconda divisione tedesca come l'Heidenheim. Un test impegnativo quello che vedrà Orsolini e compagni opposti alla formazione di Frank Schmidt, che la guida dal 2007 e l'ha portata dalla quinta serie alla Bundesliga (salutata quest'anno con la retrocessione). Una nuova occasione per fare esperimenti a disposizione di Tedesco, contro una squadra che è più avanti nella preparazione (inizierà il campionato l'8 agosto): segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.