Bologna, obiettivo Dovbyk: Tedesco lo vuole per un attacco al top

BOLOGNA - La si potrebbe già chiamare la D2. Dovbyk e Dallinga : due centravanti, due modi di interpretare il ruolo, ma una stessa esigenza, ritrovare la migliore versione di sé. Quella che due estati fa ha spinto il Bologna a investire sull'olandese dopo le stagioni da protagonista con il Tolosa e quella che ha trasformato l'ucraino nel capocannoniere della Liga con il Girona, prima dei 17 gol realizzati nella sua prima annata alla Roma. È da qui che potrebbe ripartire il progetto rossoblù per il nuovo numero nove dopo la partenza di Castro.

L'operazione Dovbyk è entrata nel vivo nelle scorse ore. Bologna e Roma si sono messe a trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una formula che consentirebbe ai rossoblù di rinviare l'investimento definitivo a giugno. Sartori e Di Vaio seguivano il ventinovenne da tempo e lo avevano inserito nei propri radar già prima dell'esplosione in Spagna. Non se ne fece mai niente. Oggi le condizioni sono cambiate e Tedesco avrebbe già illustrato personalmente al giocatore il progetto tecnico, confermandogli il ruolo centrale che avrebbe nel nuovo Bologna.

Tedesco vuole rilanciare Dovbyk

Se Dovbyk rappresenta una concreta opportunità di mercato, Dallinga resta invece un giocatore in cerca di riscatto. I suoi primi anni in Italia sono stati complicati. La punta ha pagato il salto in Serie A, faticando a trovare continuità e a inserirsi in un campionato diverso da quello francese. Qualche lampo lo ha acceso in Europa, dove ha ricordato il centravanti capace di attaccare la profondità e segnare che era al Tolosa. In campionato, invece, non è mai riuscito a incidere con continuità. A Casteldebole, però, complice l'evolvere del mercato e l'arrivo del nuovo allenatore sembrano disposti a concedergli una nuova opportunità. La concorrenza di Dovbyk potrebbe essere uno stimolo in più. La speranza del Bologna è quella di avere due attaccanti capaci di stimolarsi a vicenda. Tedesco punta a rilanciare Dovbyk e a riportare Dallinga sui livelli espressi con il Tolosa. Se entrambi riusciranno a ritrovarsi, la squadra rossoblù potrà contare su un reparto offensivo competitivo e, soprattutto, ritrovare quei gol che potrebbero fare la differenza per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Caratteristiche

Di certo Dovbyk, con i suoi 189 centimetri, aumenterebbe il peso del Bologna nel gioco aereo, sia dentro l'area sia come riferimento per risalire il campo. Ridurlo a un semplice centravanti fisico, però, sarebbe un errore. L'ucraino ama attaccare la profondità, sa proteggere il pallone, dialoga con i compagni e riempie l'area con i tempi del vero bomber. L'anno scorso il suo rendimento è stato inevitabilmente condizionato da un infortunio che lo ha costretto a saltare quasi trenta partite, impedendogli di trovare continuità e di esprimersi al suo miglior livello, ma Bologna potrebbe essere il posto giusto per rilanciarsi. Il passato racconta di tanti campioni rigenerati in rossoblù.

Altre soluzioni

Parallelamente, il club continua a monitorare anche altre piste. Sempre con la Roma si sta parlando anche di Robinio Vaz, ma sul taccuino di Sartori e Di Vaio resta Espi, profilo seguito da tempo dall'area tecnica rossoblù. La clausola rescissoria da 25 milioni di euro viene però ritenuta troppo elevata e sul giocatore si è acceso l'interesse di diversi club europei.