Bologna, un altro Heggem. Anche Helland dovrebbe avere più spazio

Un'altra invenzione del Cobra . Un altro morso al mercato. Il Bologna aspetta che il trasferimento di Lucumi si realizzi e nel frattempo torna a sondare il mercato preferibilmente giovane. Il colombiano sta rifiutando tutte le soluzioni lontane da Torino - la strada sembra in effetti tracciata -; nel frattempo le riflessioni della società portano tutte alla stessa conclusione: l’affermazione di Heggem al Mondiale induce a valorizzare ulteriormente il norvegese elevandolo a titolare e una sorta di promozione (più spazio) deve interessare anche il connazionale Helland .

Nelle ultime ore il responsabile dell’area tecnica rossoblù e il direttore sportivo Marco Di Vaio hanno comunque ripreso i contatti con il francese del Rennes Lilian Brassier , 26 anni, che già seguivano quando questo difensore di piede sinistro giocava nel Brest . Anzi, c’è di più: proprio con il suo club di appartenenza di allora il Bologna aveva raggiunto l’intesa per quanto riguarda il cartellino, ma fu lo stesso Brassier a voltargli le spalle, essendo nel mirino del Marsiglia , che tra l’altro gli offriva numeri molto più alti per l’ingaggio. Va detto che al Marsiglia di strada Brassier ne ha fatta poca, tanto è vero che a fine annata fu acquistato dal Rennes, dove gioca tutt’ora. Se Brassier ha cambiato idea rispetto a 3 anni fa? Il Bologna lo sta verificando, non volendo rischiare di rimanere a mani vuote. La pista Diego Carlos è stata improvvisamente abbandonata, mentre Kempf rientra nei piani tecnici di Fabregas , al punto che il Como gli ha proposto il rinnovo.

Azzardo Diego Carlos

Diego Carlos piaceva assai, ma il Fenerbahce non ha voluto ripetere l’operazione sviluppata la scorsa stagione col Como: prestito di 3 milioni, soldi poi dirottati nello stipendio del brasiliano con doppia cittadinanza. È evidente che un mercato fatto di opportunità, come quello del Bologna (e non solo) contempla numerose variabili, ma a oggi la situazione per quanto riguarda la difesa è quella appena esposta.

Viking Row

L’assenza dall’Europa ha inciso pesantemente sulla campagna di rafforzamento della squadra che resta comunque competitiva. All’arrivo di Amondarain, un autentico gioiello, e soprattutto a quello di Dovbyk, centravanti di livello iinternazionale che compensa la partenza di Castro, la cui cessione ha consentito a Fenucci di aggiustare in gran parte i conti, deve ora corrispondere la permanenza di Rowe. Proprio la doppia batteria di esterni - Bernardeschi e Orsolini da una parte, Rowe e Cambiaghi dall’altra - rappresenta l’ideale per il centravanti ucraino al quale questo supporto tecnico-tattico è mancato alla Roma.

Dovbyk è un signor finalizzatore e soprattutto un calciatore estremamente motivato. Quando gli è stata proposta la piazza di Bologna ha risposto immediatamente con entusiasmo. Il suo entourage ha peraltro investito molto sulle capacità terapeutiche della città soprattutto per gli attaccanti centrali. E molto convincente è stato anche Di Vaio quando si è presentato personalmente a Roma per chiarire al ragazzo i caratteri dell’offerta rossoblù dal punto di vista ambientale. En attendant il nuovo morso del Cobra, Bologna coltiva speranze.