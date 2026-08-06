Bologna, Heggem al centro: può raccogliere l’eredità di Lucumi

Il futuro della difesa del Bologna passa sempre di più dalle spalle larghe di Torbjorn Heggem. È il momento in cui al centrale norvegese viene chiesto di diventare una certezza e, forse già nel prossimo futuro, il leader di un reparto destinato a cambiare volto. È lui il profilo chiamato a raccogliere l'eredità di Lucumi, partente annunciato, assumendosi responsabilità sempre maggiori al centro della retroguardia.

Esperienza Heggem arriva a questa stagione dopo un ulteriore salto di qualità anche sul palcoscenico internazionale. Al Mondiale è stato il perno della difesa della Norvegia, autentica rivelazione del torneo. Sempre titolare, ha guidato il reparto arretrato di una squadra splendidamente costruita attorno al suo totem, Erling Haaland, capace di spingersi fino ai quarti di finale e di fermarsi soltanto a un passo dalla semifinale. Un traguardo sfumato in maniera beffarda, perché per quanto visto nell'emozionante 2-1 dell'11 luglio contro l'Inghilterra, Heggem e compagni avrebbero meritato un epilogo diverso. Proprio in quella partita il difensore rossoblù aveva trovato anche il gol che sembrava poter indirizzare definitivamente la qualificazione. Una rete pesantissima, poi cancellata dal Var per una precedente spinta di Haaland ai danni di un difensore inglese in area. Un episodio che ha cambiato la storia della gara, ma non ha tolto nulla al Mondiale disputato dal centrale norvegese.