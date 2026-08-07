Bologna, spunta l’idea Cabal in prestito: asse caldo con la Juve

Un colombiano va via da Bologna e un colombiano arriva? È possibile, ma affinché ciò avvenga è come se dovesse essere composto un puzzle. Ora: che il Bologna ceda Jhon Lucumi e che a oggi il club favorito per il suo acquisto sia la Juventus è voce di popolo , ma solo ieri pomeriggio gli è stato accostato Juan Cabal come parziale contropartita in questa operazione . E va sottolineato come Cabal sia stato accostato a ragione al Bologna, la notizia ha più di un fondamento, perché Giovanni Sartori avrebbe parlato di questo tema con Frederic Massara , direttore sportivo della Juventus, nella tarda serata di mercoledì, una volta uscito dallo stadio Ricci, dove era andato a vedere l’amichevole tra il Sassuolo e il Celta Vigo. Cosa gli avrebbe risposto Massara? Che avrebbero approfondito il discorso il giorno successivo , come in effetti poi è accaduto, perché ieri è stata fatta una video-chiamata tra Bologna e Juventus, alla quale hanno partecipato anche i direttori generali Giovanni Carnevali e Claudio Fenucci e il direttore sportivo rossoblù, Marco Di Vaio .

In pratica, i due club hanno esposto quelle che sono le loro rispettive posizioni: inevitabilmente l’idea dei dirigenti bianconeri sarebbe quella di abbassare il più possibile i numeri legati a Lucumi , quella del Bologna, di contro, sarebbe di abbassarli in piccola parte, anche perché i vertici rossoblù sono pronti a rilevare Cabal solo con la formula del prestito con diritto di riscatto , non volendo e non potendo fare investimenti per quello che è il budget che gli ha messo a disposizione Joey Saputo. Una volta detto che Cabal piace a Sartori da quando questo ragazzo colombiano del 2001, che può essere impiegato sia da esterno sinistro che da centrale vestiva la maglia del Verona e che nel campionato passato con un suo gol ha deciso Bologna-Juventus , sarà importante capire anche quella che è la volontà dello stesso Cabal, perché nel caso in cui accettasse con gioia questo trasferimento l’operazione diventerebbe di sicuro meno complicata da chiudere per il Bologna, potendo contare anche sull’aiuto del calciatore.

Cabal è gradito da Domenico Tedesco

Qual è il pensiero che ieri sera è stato fatto uscire dal centro tecnico di Casteldebole? Quelli del Bologna hanno ammesso sia l’esistenza della trattativa con la Juventus sia che Cabal sarebbe gradito a tutti, a cominciare da Domenico Tedesco, ma che al di là di ciò potrebbe essere molto difficile per le due società trovare la quadratura del cerchio.

Il Bologna ha bisogno di centrali pronti

La morale è la seguente: se l’intesa sarà trovata, a quel punto Sartori e Di Vaio dovranno lavorare per sistemare altrove Nicolò Casale, in caso contrario continueranno a percorrere quelle strade che portano a giovani e giovanissimi, il che non sarebbe il massimo della vita per l’oggi, considerato come Tedesco abbia bisogno di un difensore che sia pronto da subito all’uso e non che debba impiegare alcuni mesi per calarsi nella nuova realtà. E questo indipendentemente dalle sue potenzialità tecniche. I profili ai quali il Bologna è interessato sono Fedde Leysen, belga, classe 2003 dell’Union Saint Gilloise, e Juan Rodriguez, uruguaiano del Cagliari, classe 2005.