Bologna, ora Holm rincorre una chance

Il conto alla rovescia è partito. Emil Holm è tornato a giocare e adesso vede la luce in fondo al tunnel. Sabato, contro il Pisa, il laterale destro del Bologna è stato in campo per 37 minuti dopo oltre un mese e mezzo di stop. Un rientro graduale, senza forzature, ma soprattutto un segnale importante in vista della prima giornata di campionato. Nel mirino c’è la Lazio. E Holm vuole esserci. È una corsa contro il tempo, quella dello svedese. Il guaio muscolare che lo ha fermato gli ha fatto saltare anche il Mondiale con la Svezia, una delusione pesante proprio poco prima dell’appuntamento più importante. Poi il ritorno a Bologna, il lavoro e la pazienza. Perché il recupero non è stato immediato e nemmeno semplice.

Recupero Holm è partito per Valles con il resto della squadra, ma il suo ritiro è stato completamente diverso da quello dei compagni. Niente allenamenti con il gruppo, solo terapie, palestra e lavoro individuale. Poi le prime corse, sempre con grande attenzione ai segnali del muscolo. Anche sotto gli occhi dei tifosi, che non gli hanno fatto mancare il sostegno: per Holm sono arrivati applausi durante il lavoro individuale, quasi a scandire la sua rincorsa. Sabato, finalmente, il ritorno. Un test vero, anche se ancora lontano dai novanta minuti. Perché adesso il problema non è soltanto lasciarsi alle spalle l’infortunio, ma recuperare la condizione, la brillantezza e l’intensità. Domenico Tedesco osserva. Il nuovo allenatore del Bologna sa che Holm può diventare una pedina preziosa sulla fascia destra. Corsa, forza fisica, spinta, profondità, caratteristiche che possono dare imprevedibilità alla squadra. Ma il tecnico sa anche che con un problema muscolare alle spalle non si può accelerare oltre il limite. Il recupero dovrà essere costruito giorno dopo giorno.