Bologna, mercato sostenibile. Ma il nuovo stadio può dare la svolta

Chissà se almeno su quei due pullman scoperti per lo sbarco in Champions League e la vittoria della Coppa Italia Joey Saputo ha avuto slanci di entusiamo tali da dire ai suoi ministri che avrebbe costruito un Bologna ancora più forte per vivere di nuovo serate da mille e una notte come quelle, con il popolo rossoblù nelle strade e nelle piazze a cantare e ballare. Può darsi che li abbia avuti come no, certo è che una volta sceso da quei pullman deve aver ritrovato da subito dosi infinite di equilibrio, visto che ha informato Claudio Fenucci che nella costruzione del Bologna dell’anno successivo il bilancio avrebbe dovuto salire sul trono, e che a fine mercato il saldo avrebbe dovuto essere più in attivo possibile. Saputo è questo, è fatto così, prendere o lasciare. In questo senso c’è chi potrebbe obiettare come il fatto di poter giocare la Champions League e la vittoria della Coppa Italia eccome se sono stati giorni indimenticabili, ed è vero, ma queste gioie infinite sono state figlie soprattutto della grande competenza dell’area tecnica e dei due allenatori, prima Thiago Motta e poi Vincenzo Italiano, e non perché siano stati fatti investimenti sopra le righe da parte della proprietà.

Bologna: tutto è stato costruito con le idee Da sempre le ambizioni nel calcio si misurano dagli investimenti che vengono fatti. Potete vedere le operazioni che sono state chiuse sia in entrata che in uscita sul mercato dall’arrivo a Casteldebole di Giovanni Sartori a oggi e vi renderete conto di come questi grandi risultati non siano arrivati perché sono state sostenute (appunto) spese folli, tutto è stato costruito con le idee, il che ha permesso di fabbricare ugualmente campionati più importanti rispetto anche a chi ha investito di più. Il punto è che di anno in anno i numeri si sono ridotti, e quelli di questa estate almeno fin qua sono veramente bassi. Anche se è lecito fare una sottolineatura: essendo prima in Champions e poi in Europa League qualche piccolo strappo alla regola era stato fatto ma tutto sommato niente di particolare, ora caso mai la realtà è più marcata ed evidente perché mancando i ricavi dell’Europa la proprietà ha preteso che il freno dovesse essere tirato ancora di più.