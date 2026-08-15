Dove vedere Brighton-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
Il Bologna scende in campo per l'ultima amichevole del pre campionato, prima dell'esordio in campionato contro la Lazio. Trasferta in Inghilterra per la squadra di Tedesco che giocherà contro il Brighton. Seconda amichevole di quest'estate per gli inglesi contro una squadra italiana, dopo la vittoria netta contro la Roma.
Brighton-Bologna, l'orario
L'amichevole tra Brighton e Bologna andrà in scena oggi, sabato 15 agosto, alle ore 16 all'American Express Stadium di Brighton.
Dove vedere Brighton-Bologna in diretta tv
Brighton-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Brighton-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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