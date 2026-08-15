Dovbyk delude con il Bologna: il Brighton vince 1-0. La punta ex Roma non tira mai in porta

Arriva un'altra sconfitta per il Bologna di Tedesco, all'ultimo appuntamento amichevole prima dell'esordio in campionato contro la Lazio del prossimo 24 agosto. I rossoblu perdono 1-0 contro il Brighton, una sconfitta che da un lato lascia piacevoli sensazioni al tecnico per la tenuta difensiva dimostrata dalla squadra, dall'altra una preoccupazione tangibile per lo stato dell'attacco con una evidente sterilità offensiva dimostrata dalle punte. Tedesco ha avuto molto poco da Orsolini e Bernardeschi come negativa è stata anche la prestazione di Dovbyk, schierato dal primo minuto al centro dell'attacco e poi rimpiazzato da Piccoli nella ripresa. La punta ucraina non è riuscito a concludere mai verso la porta avversaria, faticando terribilmente contro la potente difesa inglese. Buona la prestazione di Miranda e Cambiaghi sulla sinistra: è proprio da quella fascia che sono arrivati i pericoli più grandi costruiti dal Bologna. La sfida è stata decisa da un gol di Hinshelwood arrivato al 58'.