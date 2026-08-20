Orsolini a vita al Bologna: ufficiale il rinnovo del contratto

Orsolini a vita al Bologna . Acquistato dalla Juventus nel gennaio 2018, l'esterno d'attacco ha firmato il rinnovo di contratto che lo lega al club rossoblù fino quando avrà 34 anni. Sorridente, al fianco dell'ad Claudio Fenucci , è stato immortalato dal club emiliano nel momento del fatidico "nero su bianco".

Orsolini rinnova col Bologna: il comunicato ufficiale

Il comunicato ufficiale: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l'accordo con l'attaccante Riccardo Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2031". Orsolini ha finora totalizzato 309 presenze, realizzato 87 gol e offerto 33 assist con la maglia del Bologna. Numeri che saranno presto aggiornati in una storia d'amore d'altri tempi, in un calcio in cui non ci sono più bandiere. O quasi.