Bernardeschi non cambia o forse sì: Tedesco lo vuole più coinvolto nel gioco

La mezzala che poteva essere e il ruolo da esterno che è tornato a fare subito al debutto stagionale contro la Lazio . Ma con una differenza: anche da esterno, Federico Bernardeschi ha ricevuto da Domenico Tedesco l’indicazione di accentrarsi, di occupare zone più interne e di non restare ancorato alla fascia. È questa la sintesi dell’esperimento tattico provato in estate dal tecnico del Bologna e messo in stand-by alla prima occasione ufficiale. A Valles Tedesco aveva testato il numero 10 rossoblù in posizione più centrale, convinto che le sue qualità potessero sposarsi con il ruolo di mezzala. «Ha le qualità per fare quel ruolo e occupare quella zona di campo», aveva detto l’allenatore del Bologna . Un’ipotesi rimasta sul tavolo durante tutte le fasi della preparazione estiva, ma che contro la Lazio non ha avuto sviluppi.

Davanti ai circa 28mila dello stadio Dall’Ara Bernardeschi è partito dalla panchina, con Tedesco che ha scelto Odgaard come titolare al suo posto. Quando è arrivato il momento di cambiare la partita, però, il tecnico ha mandato in campo il numero 10 da esterno. Una scelta tutt’altro che casuale, perché quella è la posizione che Bernardeschi preferisce e nella quale può sfruttare meglio la sua capacità di partire largo, stringere verso il centro e cercare la giocata.

Bologna, scintilla Bernardeschi

Lo ha spiegato lo stesso Tedesco dopo la gara. «A Brighton mi ha detto apertamente che preferisce giocare da esterno. Noi siamo convinti che abbia le qualità per giocare da mezzala, ma il giocatore deve sentirsi a suo agio. Non è che un allenatore deve forzare un’idea a tutti i costi». La frase chiarisce la direzione presa dall’allenatore del Bologna che non vuole chiudere definitivamente il capitolo, ma nemmeno inseguire per forza un’idea. Contro la Lazio Bernardeschi è entrato al 15’ della ripresa, insieme a Rowe e Dovbyk, con il Bologna sotto nel punteggio. Ha cercato subito di incidere, partendo dalla fascia ma muovendosi anche dentro il campo, andandosi a prendere il pallone molto indietro. Una delle occasioni più pericolose l’ha creata nel finale con una punizione insidiosa che Mandas ha deviato sul palo, negando al numero 10 il gol e al Bologna il pareggio.

Bernardeschi è tornato a fare l'esterno, largo con l'indicazione di accentrarsi

L’aspetto interessante, allora, non è soltanto che Bernardeschi sia tornato a fare l’esterno. È il modo in cui Tedesco sembra volerlo interpretare: largo sulla carta, ma con l’indicazione di accentrarsi, ricevere tra le linee e partecipare maggiormente alla costruzione offensiva. Una soluzione che conserva una parte dell’idea sperimentata in estate senza chiedergli di trasformarsi definitivamente in mezzala. Per ora, dunque, la strada è questa. L’esperimento della mezzala è stato accantonato, ma l’idea di un Bernardeschi più centrale nel gioco è rimasta. Non mezzala, quindi, ma nemmeno esterno puro. Un giocatore di fascia con la libertà di venire dentro. È probabilmente il compromesso che Tedesco ha scelto per sfruttare le qualità del suo numero 10 senza forzarne la natura.