Bologna, l’Atalanta arriva a 40 milioni per Rowe: l'alternativa è Gudmundsson

Un altro giorno è passato e Jonathan Rowe continua a essere un calciatore del Bologna . Ma attenzione, l’inglese non è stato ancora ceduto non tanto perché il Bologna voglia trattenerlo a tutti i costi, figuratevi, la storia che fa muro sarebbe soprattutto a proprio uso e consumo per buttare fumo negli occhi a quelli a cui fa piacere credere nelle favole e nelle colpe di Rowe che di colpo si sarebbe disamorato di Bologna e perdutamente innamorato dell’Atalanta, quanto perché pretende più soldi e non ha ancora trovato l’alternativa.

Anche se nel tardo pomeriggio di ieri è stato accostato alla società rossoblù il nome di Albert Gudmundsson della Fiorentina, per il quale Giovanni Sartori avrebbe parlato con Fabio Paratici. Insomma, se a oggi non siamo a niente, nelle prossime ore può succedere tutto e il suo contrario, e una volta sottolineato come il Bologna sia notevolmente attratto e ingolosito dalla voglia di fare una nuova plusvalenza dopo quelle che ha già fatto con Santiago Castro alla Roma e Jhon Lucumi alla Juventus, ieri per quanto riguarda il rinforzo per la difesa, alla soluzione legata a Juan Cabal, si è aggiunto quella di Arthur Theate , 26 anni, ora all’Eintracht Francoforte, ex rossoblù e calciatore di Domenico Tedesco nella nazionale belga.

Se ci fosse uno sportello per i reclami e i rimborsi si creerebbero code infinite

Un altro giorno è passato e Rowe è ancora un calciatore del Bologna, ma fino a quando? Rimarrà o sarà ceduto, e se sarà ceduto andrà all’Atalanta o da un’altra parte, magari in Premier? Queste sono domande alle quali per il momento è molto complicato rispondere, anche perché tanto (se non tutto) dipenderà dall’alternativa che dovrà essere trovata sul mercato. Di contro, se da questa mattina nelle vicinanze del centro tecnico di Casteldebole fossero aperti due sportelli, uno per i reclami e un altro per i rimborsi, state sicuri che per entrambi si creerebbero code infinite, tenendo presente come i tifosi del Bologna abbiano sottoscritto l’abbonamento per una squadra con Castro centravanti e Rowe esterno (che Lucumi e Freuler non restassero era il segreto di Pulcinella) e che ora dopo aver perso Castro, rischiano che gli venga ceduto un altro tesoro di famiglia. E’ evidente che alla fine saranno i risultati a determinare gli umori di quella parte di Bologna che alimenta giorno dopo giorno la sua passione e il suo amore nei confronti del Bologna e in questo senso la partita interna contro il Torino (che farà seguito a quelle contro Atalanta, Sassuolo e Napoli) potrebbe diventare un crocevia importante, dove nessuno potrà più nascondersi e dovrà a quel punto prendersi per forza le proprie responsabilità per le scelte fatte.

Un mercato da terza classe fumatori

Oggi è un giorno importante, perché è lecito aspettarsi che in un senso o nell’altro il Bologna decida cosa vuole fare da grande. Per Rowe, eventualmente per Gudmundsson o per un’altra alternativa, per Theate o per Cabal. E magari anche per un centrocampista dopo il guaio fisico riportato da El Azzouzi. Che fin qua il Bologna abbia fatto un mercato da terza classe fumatori è certo, resta da vedere se lo finirà con i fuochi artificiali o con le micce che continueranno a restare spente.