Bologna, Theate fa le visite e punta già Bergamo

BOLOGNA - « Buongiorno a tutti, ci vediamo presto! ». Così è ripartito il regno di Arthur II: il difensore belga aveva salutato Bologna il 26 agosto del 2021, e cinque anni - quasi esatti - dopo, l'ha riabbracciata in un caldo giorno di fine estate: quello che ieri, da Theate (già sotto le Due Torri da venerdì sera) è stato dedicato per intero alle visite mediche, oltre che al lavoro individuale in palestra. Oggi invece la rifinitura coi compagni: con parecchie possibilità, di finire subito nella lista dei convocati per Bergamo.

Theate riabbraccerà Orsolini, Skorupski e De Silvestri, oltre a Tedesco

Theate oggi riabbraccerà innanzitutto il trio formato da Orsolini, Skoruspki e De Silvestri, ovvero gli unici reduci di quel Bologna (guidato all'epoca da Sinisa Mihajlovic); e sempre a proposito di incontri tra vecchie conoscenze, Arthur ritroverà quel Domenico Tedesco che l'ha allenato negli anni del Belgio, e che è stato fondamentale per il suo ritorno sotto le Due Torri. E a proposito: come detto ci sono buonissime possibilità che il tecnico arruoli subito il nuovo colpo della difesa per la trasferta di Bergamo. La giornata di oggi sarà chiaramente decisiva per la fumata bianca o nera: con le sensazioni, da Casteldebole, che pendono verso la prima opzione.