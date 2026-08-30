Tedesco su Rowe: "Non è sereno, quindi non l'ho convocato. Dovbyk? Sta crescendo"

BOLOGNA - Un Domenico Tedesco costretto a dividersi tra campo e mercato quello che ha parlato alla vigilia della trasferta sul campo dell'Atalanta , dove il suo Bologna scenderà in campo nel posticipo serale che domani (lunedì 31 agosto, ore 20:45) chiuderà il programma della 2ª giornata di Serie A e in cui andrà a caccia di riscatto dopo il ko incassato al Dall'Ara contro la Lazio al debutto in campionato.

Bologna, Rowe non convocato e Tedesco spiega il motivo

Ufficializzato il ritorno del difensore e nazionale belga Arthur Theate (in prestito con diritto di riscatto dall'Eintracht Francoforte) che si accomoderà probabilmente in panchina, i rossoblù saranno invece orfani dell'esterno Jonathan Rowe che è corteggiato dalla stessa Atalanta in queste ultime ore delle trattative (alle ore 20 di martedì 1° settembre lo stop alla sessione estiva di mercato) e non convocato da Tedesco: "non l'ho visto sereno", ha spiegato lo stesso allenatore che ha pure altri problemi da risolvere.

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Mediana da ridisegnare in casa dell'Atalanta

C'è una mediana da ridisegnare, a causa dell'infortunio di El Azzouzi (un mese di stop per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra). Salgono le quotazioni di Moro in cabina di regia, in ballottaggio con l'argentino Amondarain: "Moro non ha i 90 minuti nelle gambe ma sta crescendo. Devo decidere se farlo partire dall'inizio o impiegarlo a gara in corso". Con lui, Ferguson e uno tra Odgaard e Pobega. Niente 4-2-3-1 con Bernardeschi, che dopo l'ultima amichevole estiva con il Brighton ha fatto sapere di preferire una posizione sull'esterno: "La situazione è chiara, preferisce giocare in fascia e quindi si gioca un posto con Orsolini: chi non parte subentra".

Il problema del gol e le parole di Tedesco su Dovbyk

Tra i problemi c'è pure la condizione di Dovbyk, a corto di condizione dopo l'infortunio della scorsa stagione: "Sta meglio, speriamo possa aver e qualche minuto in più rispetto alla mezzora con la Lazio, deve continuare a crescere". E deve crescere il Bologna, che dopo il ko casalingo all'esordio con la Lazio è chiamata alla complicata trasferta di Bergamo, con il tecnico che - dopo aver visto le doppiette degli ormai ex Dallinga e Raimondo nelle partite del weekend - chiede il primo gol al suo Bologna puntando probabilmente sul tridente composto da Orsolini, Piccoli e Cambiaghi e prova a guardare con fiducia alla gara con i nerazzurri: "Resta la sconfitta con la Lazio, il risultato non ci ha premiato, ma c'è stato del buono in quella prestazione. Dobbiamo continuare a crescere - ha chiosato Tedesco -, perché troveremo una squadra allenata da un grande allenatore come Sarri, che offre un'identità chiara".