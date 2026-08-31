Heggem e Helland omaggiano il Re di Norvegia: a Bergamo con il lutto al braccio

Harald V, il ricordo di Haaland

Una notizia che ha sconvolto l'intera Norvegia. Anche Erling Haaland, attaccante del Manchester City, lo ha ricordato sui social. "Riposa in pace, re Harald. Grazie per tutto quello che hai rappresentato per la Norvegia. È stato un onore conoscerti", ha scritto l’attaccante del Manchester City.

Heggem e Helland con il lutto al braccio

Anche Heggem e Helland ricorderanno l'ex sovrano norvegese. I due giocatori rossoblù scenderanno in campo al Gewiss Stadium con il lutto al braccio nel corso della sfida contro l'Atalanta di Maurizio Sarri.