Heggem e Helland omaggiano il Re di Norvegia: a Bergamo con il lutto al braccio
Torbjorn Heggem ed Eivind Helland giocheranno la sfida con l'Atalanta, posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, con il lutto al braccio. I due calciatori hanno ottenuto dalla Lega la possibilità di omaggiare il re norvegese Harald V, deceduto ad 89 anni lo scorso 28 agosto.
Harald V, il ricordo di Haaland
Una notizia che ha sconvolto l'intera Norvegia. Anche Erling Haaland, attaccante del Manchester City, lo ha ricordato sui social. "Riposa in pace, re Harald. Grazie per tutto quello che hai rappresentato per la Norvegia. È stato un onore conoscerti", ha scritto l’attaccante del Manchester City.
Heggem e Helland con il lutto al braccio
Anche Heggem e Helland ricorderanno l'ex sovrano norvegese. I due giocatori rossoblù scenderanno in campo al Gewiss Stadium con il lutto al braccio nel corso della sfida contro l'Atalanta di Maurizio Sarri.
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