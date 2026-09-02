Bologna, Tedesco prende atto delle partenze: dovrà riplasmare la squadra

Un mercato da dismissioni, ma così è se vi pare a Bologna , Joey Saputo ha indicato le direttive a Claudio Fenucci , che a sua volta le ha inoltrate agli uomini dell’area tecnica Giovanni Sartori e Marco Di Vaio e buona notte al secchio. Qual è la morale? Che il cerino acceso è rimasto tra le mani di Domenico Tedesco , informato di quello che sarebbe accaduto sul mercato ma forse non in modo tanto marcato, perché c’è un limite che il Bologna non avrebbe dovuto superare e che almeno per noi ha superato. Fino agli ultimi istanti del mercato: Tedesco si sarebbe aspettato l’arrivo di un centrocampista titolare, chissà fino a che punto ci ha sperato, certo è che alla fine deve essersi rassegnato all’evidenza. Quella di una proprietà che dopo aver vissuto tre anni sopra le righe per quello che è stato un autentico miracolo sportivo (e non per gli investimenti sostenuti) ha deciso di fare quattro passi all’indietro tutti in una volta, incomprensibilmente, perché quello che sta succedendo a Bologna sta sorprendendo tutta l’Italia del calcio.

SALVATE TEDESCO . No, non è una nostra idea, ha «parlato» il mercato: se n’è andato Freuler e al suo posto è stato preso Amondarain, classe 2005, un prospetto bravo quanto si vuole ma sempre un ragazzo, è stato ceduto per 40 milioni Castro e sono arrivati Dovbyk in prestito con diritto e Piccoli con obbligo di riscatto a 18 in caso di salvezza (che fin qua sono stati talmente affidabili da convincere la società a... trattenere Enem, che sembrava destinato al Lugano), è stato ceduto Lucumi a 22 milioni ed è arrivato in prestito con diritto Theate, è stato ceduto Rowe per 40 milioni ed è arrivato Mbangula in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto a 12.

Eppure anche in questa estate i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento sono stati oltre 21 mila. Come e quanto il Bologna sia stato impoverito sul piano tecnico, dell’esperienza e del mestiere è davanti agli occhi di tutti, e allora sarà bene che sia il proprietario che il suo capoazienda si prendano tutte le loro responsabiltà. In questo senso: a oggi quello che sarà il campionato del Bologna non possiamo saperlo, certo è che nel caso in cui dovesse viverlo nella facciata destra della classifica le responsabilità non sarebbero di chi non è stato messo nelle condizioni di fare un mercato quanto meno accettabile e nemmeno di chi ha dovuto allenare una squadra che è la peggiore degli ultimi anni. Sì, se questo Bologna dovesse chiudere l’annata a sinistra, Tedesco e i suoi calciatori avrebbero fabbricato un’impresa.

Un clamoroso ridimensionamento

BASTA NUMERI. È lecito aspettarsi ora che il capoazienda Fenucci parli a Bologna, che merita di conoscere i motivi di questo clamoroso ridimensionamento. I motivi veri, e non di nuovo numeri, numeri e numeri, perché quelli devono continuare a essere a uso e consumo dei commercialisti e non dei tifosi, che vogliono sentirsi dire altre cose, magari anche scomode, e vedere una squadra che diverta e possibilmente vinca quando vanno allo stadio. Il fatto che il Bologna sia la società che più parla di numeri in Italia non è bello per Bologna.