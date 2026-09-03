Che guaio per il Bologna: Orsolini infortunato, c'è la lesione alla coscia

Tedesco dovrà fare a meno del numero sette, infortunatosi nella gara contro l'Atalanta

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Pubblicato il 03.09.2026, 14:23

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Assenza pesante in casa Bologna. La squadra rossoblù, che ha perso le prime due partite di campionato per 1-0, la prima contro la Lazio in casa e contro l'Atalanta in trasferta. Adesso, Domenico Tedesco dovrà fare a meno di uno dei calciatori più importanti in rosa, Riccardo Orsolini. Il numero 7, infortunatosi alla New Balance Arena, rimarrà fuori per circa 3 settimane.

Bologna, Orsolini fuori per tre settimane: il comunicato

A darne notizia è stato il Bologna attraverso un comunicato ufficiale: "In seguito a un risentimento ai flessori della coscia sinistra accusato durante la partita di lunedì, Riccardo Orsolini è stato sottoposto ad esami, che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane". Orsolini, subentrato al 60' contro l'Atalanta, è stato costretto a lasciare il campo anzitempo per il problema muscolare.

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Le partite che salterà Orsolini

Riccardo Orsolini non sarà così a disposizione nei prossimi incontri di campionato, nei quali il Bologna - ancora a zero punti - affronterà prima il Sassuolo di Aquilani, quindi il Napoli di Allegri e infine il Torino di Abate. Il rientro del giocatore, così, è atteso dopo la maxi-sosta per le nazionali che inizierà a fine settembre.

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