Che guaio per il Bologna: Orsolini infortunato, c'è la lesione alla coscia

Assenza pesante in casa Bologna . La squadra rossoblù, che ha perso le prime due partite di campionato per 1-0, la prima contro la Lazio in casa e contro l'Atalanta in trasferta. Adesso, Domenico Tedesco dovrà fare a meno di uno dei calciatori più importanti in rosa , Riccardo Orsolini . Il numero 7, infortunatosi alla New Balance Arena, rimarrà fuori per circa 3 settimane .

Bologna, Orsolini fuori per tre settimane: il comunicato

A darne notizia è stato il Bologna attraverso un comunicato ufficiale: "In seguito a un risentimento ai flessori della coscia sinistra accusato durante la partita di lunedì, Riccardo Orsolini è stato sottoposto ad esami, che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane". Orsolini, subentrato al 60' contro l'Atalanta, è stato costretto a lasciare il campo anzitempo per il problema muscolare.