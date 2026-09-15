Bologna, Domenico Tedesco verso l'esonero: in arrivo c'è Palladino

Il Bologna è vicino al cambio in panchina: Domenico Tedesco va verso l'esonero . Appena un punto racimolato dall'allenatore dopo le prime quattro giornate del campionato di Serie A. I rossoblù attualmente occupano il sedicesimo posto in classifica dopo le sconfitte contro Lazio, Atalanta e Napoli (partita durante la quale non era in panchina perché squalificato), oltre al pareggio conquistato in extremis contro il Sassuolo grazie al gol di Dovbyk nel recupero. Rimasto senza panchina dopo l'esperienza con il Fenerbahce, Domenico Tedesco aveva firmato in estate con il Bologna come erede di Vincenzo Italia. Ora al suo posto è pronto Raffaele Palladino .

Palladino verso il Bologna: Tedesco vicino all'addio

Palladino dunque è vicino al ritorno in Serie A. L'allenatore campano era rimasto senza squadra al termine della scorsa stagione dopo l'esperienza all'Atalanta. Palladino era subentrato a novembre 2025 raccogliendo la squadra di Ivan Juric e portandola fino agli ottavi di finale di Champions League, l'unica italiana a raggiungere il turno, e alla qualificazione in Conference League.

Stesso risultato che aveva conquistato nella stagione precedente sulla panchina della Fiorentina dopo essersi affermato tra i profili più interessanti del panorama italiano con il Monza. Ora l'allenatore è pronto a ripartire con una nuova sfida. Da allenatore, Palladino ha affrontato il Bologna per 8 volte, racimolando tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Contro i rossoblù ha anche segnato un gol da giocatore, nel 2014 con la maglia del Parma