Ufficiale, esonerato Tedesco: il Bologna a Palladino, contratto fino al 2029
Ora è ufficiale, il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco. Dopo appena quattro giornate di campionato al suo posto arriva Raffaele Palladino.
Bologna, ufficiale l'esonero di Tedesco. Al suo posto Palladino
Di seguito la nota apparsa sui canali rossoblù: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali. La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico".
Le parole di Tedesco dopo l'esonero
Domenico Tedesco ha lasciato quindi Casteldebole, parlando brevemente della decisione della società e del suo rapporto con la città, senza entrare nei dettagli del confronto avuto con il club: "Quello che ci siamo detti con la società resta fra noi. Posso solo dire che sono stato accolto in questa città in modo strepitoso e avrei voluto ripagare un po' di più. Sono molto dispiaciuto, ma è il calcio. Questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato allo stadio solo due volte, ma l'atmosfera, anche in città, attorno alla squadra è qualcosa di molto bello. Mi dispiace moltissimo".
Bologna, un solo punto in quattro giornate
La decisione è stata presa dopo solo un punto ottenuto un solo punto ottenuto nella prime quattro partite di Serie A: il Bologna ha infatti perso contro Lazio, Atalanta e Napoli mentre ha pareggiato contro il Sassuolo.
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