Ufficiale, esonerato Tedesco: il Bologna a Palladino, contratto fino al 2029

Di seguito la nota apparsa sui canali rossoblù: "I l Bologna FC 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco , cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali . La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino , che ha sottoscritto un c ontratto fino al 30 giugno 2029 , e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico".

Le parole di Tedesco dopo l'esonero

Domenico Tedesco ha lasciato quindi Casteldebole, parlando brevemente della decisione della società e del suo rapporto con la città, senza entrare nei dettagli del confronto avuto con il club: "Quello che ci siamo detti con la società resta fra noi. Posso solo dire che sono stato accolto in questa città in modo strepitoso e avrei voluto ripagare un po' di più. Sono molto dispiaciuto, ma è il calcio. Questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato allo stadio solo due volte, ma l'atmosfera, anche in città, attorno alla squadra è qualcosa di molto bello. Mi dispiace moltissimo".

Bologna, un solo punto in quattro giornate

La decisione è stata presa dopo solo un punto ottenuto un solo punto ottenuto nella prime quattro partite di Serie A: il Bologna ha infatti perso contro Lazio, Atalanta e Napoli mentre ha pareggiato contro il Sassuolo.