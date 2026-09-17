Palladino: "A Bologna perché ho sentito qualcosa che vibrava dentro". Fenucci svela i retroscena dell'esonero di Tedesco

Esonerato Tedesco , il Bologna volta pagina: presentato ufficialmente in conferenza stampa Raffaele Palladino : "Non sono venuto qui per una panchina, ma per un progetto. La società mi ha prospettato un progetto. Sono molto felice perché ho avuto delle sensazioni bellissime, ho trovato un ambiente positivo, che deve ritrovare l'entusiasmo perso. Sono carico e determinato per intraprendere questo percorso insieme".

Come giocherà il Bologna di Palladino : "Nel mio percorso di allenatore ho cambiato diversi sistemi di gioco. Ogni allenatore deve essere flessibile al cambiamento in base agli interpreti. Questa rosa credo sia stata costruita per giocare con una difesa a quattro, ma credo possa giocare anche con una difesa a tre essendoci ottimi esterni di fascia. Può essere una squadra camaleontica, ma sapete bene che il mio sistema di gioco è improntato sulla difesa a tre. Vedremo nel corso della stagione, ho visto grande disponibilità da parte del gruppo. Le basi per poter cambiare ci sono. Bisogna lavorare a testa bassa con impegno e intensità. È un percorso lungo che parte da ieri, serve pazienza. Proverò a trasferire i miei principi nel più breve termine".

Bologna, Palladino: "Ogni minuto trascorso con i giocatori è importante"

Palladino ha poi raccontato: "Dal vivo ho visto una partita del Bologna, contro la Lazio. Volevo vedere principi nuovi e idee diverse degli allenatori. Non era andata bene, ma avevo visto un'idea di calcio nel tentativo di imporre il proprio gioco. Voglio stare il più possibile con i ragazzi, conoscere le loro sensazioni. In tre giorni si può fare tanto, ma sono anche pochi per stare insieme. Ogni minuto è importante, considerando che abbiamo poche ore vista la partita di sabato".

Palladino: "Orsolini-Bernardeschi coppia formidabile"

Palladino ha poi aggiunto: "Bisogna dare tutto per questa maglia, per questi tifosi e per questo club. Non bisogna rinunciare a imporre il proprio gioco e cercare di essere una squadra propositiva. Dobbiamo dare qualcosa ai tifosi e alla società, bisogna ritrovare l'entusiasmo e quello che Bologna ha sempre avuto. Quando venivo qui a giocare contro il Bologna era dura, dobbiamo ritrovare questo". Soffermandosi anche su alcuni singoli, Palladino ha proseguito annunciando: "Orsolini è rientrato oggi in squadra, parzialmente. Vedremo per sabato, però ha risposto bene. Con Bernardeschi è una coppia formidabile, cercherò in tutti i modi di mettere giocatori di qualità. Più ne abbiamo, meglio è. Ci sono due fasi: possesso e non possesso. Bisogna essere chiari in fase di gioco mentre in fase di non possesso bisogna difendere tutti insieme. I primi difensori sono gli attaccanti. C'è una buona base per far capire questo e fare un buon lavoro insieme".