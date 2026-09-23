Dovbyk rinuncia alla chiamata dell’Ucraina: la priorità è il Bologna

La Nazionale è più di un pezzo di vita per Artem Dovbyk , vestire quella maglia per un calciatore ucraino è come servire la propria Patria , e allora potete immaginarvi quanto sia stato doloroso rinunciare a quella convocazione. Dovbyk ci ha rimuginato su per un paio di giorni e di notti, poi con infinita fatica ha messo da parte il cuore e ha fatto una scelta con la testa .

Primo, per la sua stessa Nazionale, perché almeno nelle prime due partite non le avrebbe potuto regalare niente, anzi, avrebbe addirittura rischiato di incorrere in una ricaduta ora che si sta mettendo alle spalle il guaio muscolare che lo ha costretto a saltare il Torino . Secondo, per se stesso e per il Bologna , che ha tremendamente bisogno di lui , perché il campionato rossoblù dipenderà tanto da ciò che potrà garantire l’attaccante. Morale: una volta che si è convinto che sarebbe stato meglio per tutti fermarsi a Casteldebole, per lavorare intensamente e recuperare nel corso di questa lunga sosta la migliore condizione fisica, ecco che ne ha parlato sia con il suo cittì Andrea Maldera e i dirigenti della nazionale che con quelli del Bologna, che hanno accolto con gioia questa sua decisione, rendendosi conto (appunto) di come sia fondamentale Dovbyk per questa squadra .

La speranza: essere pronti alla ripresa del campionato

Va detto che in questi giorni l’ex Roma sarà l’osservato speciale, in pratica porterà avanti in parte un lavoro con il gruppo e in parte una preparazione differenziata per migliorare quei movimenti sui quali fa ancora una certa fatica. La speranza, sia di Dovbyk che di Raffaele Palladino, è che l'attaccante possa essere quasi al massimo alla ripresa del campionato, quando il Bologna volerà a Lecce per giocarsi una partita molto importante per quella che è la sua attuale classifica; tenendo presente come, se il campionato fosse finito domenica sera, il Bologna sarebbe retrocesso in serie B. Per sua fortuna invece sono state giocate solo 5 partite e davanti Palladino e i suoi calciatori hanno ancora una vita e mezzo, ma è evidente che non possano e non debbano perdere altro tempo, perché un risultato negativo a Lecce sarebbe un pugno nello stomaco sia per la classifica che per il morale, non dimenticando che l’avversario della partita successiva sarà l’Inter. Ecco il motivo per il quale, al di là della prestazione positiva che Roberto Piccoli ha costruito sabato passato contro il Torino, sarebbe già bello sapere per il Bologna che Dovbyk è tornato se non del tutto ai suoi livelli, quanto meno a livelli importanti.

Per il Bologna Dovbyk è un valore aggiunto

Conta la squadra, nel calcio non devi mai pensare che solo un calciatore possa fare la differenza, ma parliamoci chiaro, per il Bologna Dovbyk rappresenta un autentico valore aggiunto. E questo è il motivo per il quale il governo rossoblù lo ha fortemente voluto nell’operazione legata alla cessione alla Roma di Santiago Castro, nonostante sapesse che avrebbe dovuto aspettarlo e chissà per quante settimane, essendo perfettamente a conoscenza di quelle che erano le sue condizioni fisiche, dopo il serio guaio con il quale aveva dovuto convivere, e il successivo lungo periodo attraversato soprattutto in panchina nella stagione passata. A Casteldebole non vedono l’ora di avere il vero Dovbyk, tacciono e confidano che sia già da Lecce.