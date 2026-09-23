Pagliuca esclusivo: “Skorupski si rialzerà. Il Bologna crede anche in Pessina” 

Da portiere a portiere, a difesa della categoria: Gianluca Pagliuca - vicecampione del Mondo ad Usa 94, oggi collaboratore del settore giovanile di Casteldebole - si rimette i guanti e para le critiche piovute su Skorupski . «Tutti si lamentano, ma io non dimentico. Lukasz ha fatto la storia del Bologna. E sono convinto che ne uscirà». Pagliuca, quindi a Casteldebole non c'è un problema portiere? «Diciamo che Lukasz a differenza degli altri anni non è partito in maniera positiva, ma con l'esperienza e il carisma, che di certo non gli mancano, sono convinto che alla lunga ne verrà fuori. La sosta lunga sarà provvidenziale per aiutarlo a recuperare». Con l'errore di domenica però, sommato anche a quello di Bergamo, fanno quattro punti persi. «Guardando le partite di A si vedono sistematicamente errori dei portieri; certo i due fatti contro Atalanta e Torino pesano ma bisogna ricordarsi che Skorupski viene da una stagione complicata a livello di guai fisici. E dopo un'annata così difficile, a 35-36 anni, non è facile recuperare subito». Parola d'ordine...pazienza? «Ribadisco: non mi preoccuperei, parliamo di un portiere sicuramente ancora all'altezza, è stato nazionale polacco, mi ha pure sorpassato per presenze in rossoblù! Non crocifiggiamolo per due errori. Dopo la sosta la musica sarà completamente diversa». Quindi a gennaio il Bologna non dovrà cercare un portiere? «Direi di no, dietro c'è anche un ottimo prospetto come Pessina. Poi deciderà la società ma periodi difficili capitano e sono capitati a tutti. Anzi dirò di più: è capitato a tutti i più grandi portieri un periodo del genere. L'importante è resettarsi, ripartire, non leggere i social e concentrarsi su sé stessi. In generale ci vuole una grande forza d'animo. E lui ce l'ha». Ha citato Pessina. Si aspettava la chiamata di Mancini così presto? «Lo sapevo già da qualche giorno prima dell'ufficialità che sarebbe stato convocato, però non ho voluto rovinargli la sorpresa. È un premio per lui, se lo merita, sarà visionato dallo staff del ct. Ed è un grande orgoglio anche per noi, che l'abbiamo visto crescere, ma non solo. Per tutta Bologna»

Sarà lui un giorno il titolare in rossoblù?

«Sicuramente l'anno scorso ha dimostrato di poter stare tra i pali a certi livelli, credo che nei prossimi mesi qualche chance da Palladino ce l'avrà: se l'hanno tenuto qui senza mandarlo in prestito vuol dire che credono fortemente in lui, può crescere bene dietro Skorupski. Ma decide e deciderà sempre, come dico io, il rettangolo verde»



Capitolo Ravaglia. Brucia ancora l'addio?

«Conosco bene Fede, quest'estate ci avevo parlato, e mi aveva detto che voleva provare un'esperienza fuori: così alla fine è stato»



Sognava di fare il titolare nel Bologna?

«Immagino si fosse stancato di fare la riserva, voleva giocare; poi l'anno scorso era incappato in qualche errore e si era un po' demoralizzato. Non solo: forse aveva capito che la società aveva altri progetti. Sono comunque convinto che in Inghilterra potrà fare bene»



E sempre in tema di addii. Che idea si è fatto del caso Tedesco?

«Mi sembra che non sia scattato il feeling, a tutti i livelli: succede nel calcio. La società non era soddisfatta, c'era Palladino libero e hanno fatto questa scelta. Non volevano lasciarselo scappare»



Era allo stadio per l'esordio del nuovo allenatore contro il Torino. Come ha visto il suo Bologna?

«Ero allo stadio come sempre, ci tengo a dire. Ed è un peccato non averla chiusa. Dopo la rete di Bernardeschi il Bologna aveva amministrato bene la partita, peccato per il pareggio, ha reso la giornata amara. Ma sono convinto che la squadra che si rialzerà»



Tornando agli estremi difensori: c'è qualche portiere italiano, giovane, su cui è pronto a scommettere?

«Oltre a Pessina? Non si può rimanere indifferenti all'exploit di Palmisani, ha fatto parate incredibili domenica: un ragazzo molto giovane, l'avevo anche seguito in Primavera, e devo dire sinceramente che non mi aveva fatto tutta questa impressione. Sono rimasto davvero sorpreso dal suo inizio di campionato, è uno dei profili da tenere maggiormente d'occhio per la porta. Anche se ribadisco: alla fine decide sempre lui se uno vale. Il rettangolo verde».