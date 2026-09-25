Franco Colomba esclusivo: "L'esonero di Tedesco? Vi svelo il mix di fattori per una decisione così complicata. E su Palladino..."

In carriera ne ha viste di tutti i colori, da giocatore prima ed allenatore poi. In panchina soprattutto. Della serie: altro che le quattro partite di Tedesco . Il curioso record in materia, in fatto di esonero fulmineo a Casteldebole , lo detiene ancora lui. Franco Colomba . L'ex tecnico rossoblù che nell'agosto del 2010 fu allontanato pochi giorni prima...dell'esordio in campionato. «Fu una situazione eccezionale dovuta al cambio societario - ricorda giustamente l'ex allenatore rossoblù - quello di Tedesco è maturato per tutt'altro tipo di motivi».

«Ribadisco che la mia fu una situazione particolare. Quando allenavo a Bologna inizialmente al timone c'era la famiglia Menarini, poi arrivò una società nuova, che purtroppo si rivelò non all'altezza della situazione. L'intento da parte loro era quello di non portare sul groppone uno stipendio in più, sperando che trovassi squadra. E qualche mese dopo, trovai il Parma».

Dove conobbe un certo Raffaele Palladino. Ma andiamo con ordine: prima Tedesco.

«Non so le motivazioni precise, posso solo ipotizzarle; di certo c'è che se un allenatore viene esonerato dopo poche partite c'è un mix di cose, e non solo i risultati, che portano a questa decisione: magari una reazione sbagliata, i giocatori che non ti giudicano all'altezza, i dirigenti sotto pressione. Può essere stata una di queste, nessuna, o tutte insieme. Sono le dinamiche del calcio».

Torniamo al presente: Palladino.

«L'ho avuto da giocatore per qualche mese a Parma, purtroppo però in quel breve periodo stava recuperando da un infortunio: tornò in campo quando io ero già altrove. Quindi sì, al tempo avemmo un rapporto per lo più marginale, anche se posso dire che mi sembrò un ragazzo intelligente, sveglio».

Può essere il nome giusto per rilanciare il Bologna?

«Il curriculum è già importante nonostante l'età, poi arriva in una situazione particolare, coi rossoblù reduce dall'esonero di un altro tecnico giovane: sarà un'annata di grandi cambiamenti, forse in generale la più difficile perché viene dopo anni importanti. Per lui e per il Bologna può essere un crocevia fondamentale».

La scelta di virare a tre dietro la convince?

«Credo che non serva il mio parere, Palladino sa valutare cosa sia meglio da sé: ha avuto maestri come Gasperini da calciatore, e poi mi sembra che sia già andato senza tentennamenti verso quell'assetto. La sfida iniziale sarà più che altro approfondire la conoscenza dei giocatori nuovi, che non dovranno far rimpiangere la partenza di certi nomi importanti».

Lascia dunque intendere, tra le righe, che il mercato non sia stato del tutto soddisfacente?

«Chiariamo, il Bologna ha sempre venduto pezzi importanti per poi sostituirli con altri, è un percorso che va continuato. Una strada difficile, ma che a conti fatti è l'unica possibile: questo non è solo il modus operandi dei rossoblù, ma anche dell'Atalanta, e Sartori viene da quella scuola. Se non sei una big, il mercato diventa fondamentale per sorreggerti».

E a proposito di Sartori: quanto andrà ancora avanti in rossoblù? C'è il contratto in scadenza a giugno.

«C'è tempo per ogni decisione, la fretta è sempre cattiva consigliera. Di certo comunque, c'è che lui ha fatto un percorso netto a Bologna».

Colomba, in conclusione: la rivedremo festeggiare dal balcone con la nipotina per un trofeo vinto dal Bologna?

«Me lo auguro proprio».