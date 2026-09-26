Il Bologna accelera sullo stadio: oggi il dibattito sul nuovo impianto in area Fiera

Il Bologna è pronto a presentare insieme all’ Ente Fiera una proposta comune per il nuovo stadio . Ma prima bisogna far quadrare i conti e concludere la partita finanziaria perché l’operazione da circa 300 milioni di euro risulti sostenibile. I prossimi giorni saranno decisivi. All’inizio della prossima settimana è previsto un nuovo incontro tra le parti per provare a superare definitivamente proprio questo scoglio. Il tempo stringe, perché il 30 settembre scade il termine per avanzare la candidatura dell’impianto a Euro 2032 , un passaggio che potrebbe aprire alla possibilità di ottenere un contributo governativo di circa 30 milioni .

PARTNER . Il nuovo stadio, per il Bologna , dovrà avere una forte propensione per il calcio, ma dovrà necessariamente essere polifunzionale. Concerti, grandi eventi e manifestazioni dovranno contribuire a generare ricavi durante tutto l’anno, trasformando l’impianto in una struttura capace di produrre valore anche quando non si gioca. È la missione sulla quale sta lavorando l’ad Fenucci . Un socio, tra i grandi organizzatori di eventi, è già stato individuato e coinvolto. Altri potenziali investitori sono stati avvicinati tra le imprese amiche di Saputo e del Bologna . Ma la ricerca del capitale non è semplice, perché per un investimento nello stadio viene ipotizzato un ritorno attorno al 4% , una redditività che rischia di non essere abbastanza convincente per chi dovrebbe mettere sul piatto capitali consistenti e accettare un rientro diluito nel tempo.

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L'investimento di Joey Saputo

INVESTIMENTO. La presenza di Saputo che, a titolo personale, è pronto a mettere circa 50 milioni di euro, e di BolognaFiere è una garanzia, ma il resto della copertura dovrà arrivare dalla partecipazione di altri investitori, dai contributi pubblici e dal ricorso al finanziamento. Ed è proprio sulla sostenibilità economica che si sta continuando a lavorare per poter presentare ufficialmente la proposta del nuovo stadio.

Conseguenze e criticità dello stadio in area Fiera: oggi un incontro aperto ai cittadini

CONTRARI. Ma mentre il progetto cerca la sua quadratura a Bologna cresce la richiesta di discutere su cosa significhi, per la città, costruire un nuovo stadio in area Fiera. È il tema che Prospettiva Comune vuole portare al centro dell’appuntamento di oggi, “Stadio e dintorni: la parola alla città”, organizzato al Cinema Perla di via San Donato 38, dalle 9.30 alle 12.30. L’incontro nasce dalla richiesta di aprire un dibattito pubblico sulle conseguenze dell’operazione e sul rapporto tra interessi privati e interesse collettivo. Un confronto che arriva a pochi giorni dalla scadenza del 30 settembre, quando Bologna ed Ente Fiera dovranno trasformare il progetto in una proposta definita e concreta.