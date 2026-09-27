Il Bologna perde i pezzi: Holm di nuovo ko, idee Lirola e Darmian per Palladino

Il primo messaggio è arrivato dalla Svezia , subito dopo il fischio finale della gara contro la Romania . Poi le telefonate, gli aggiornamenti incrociati, il tam tam tra lo staff della nazionale e quello del Bologna . A Casteldebole hanno capito in fretta che l’ infortunio di Emil Holm potrebbe diventare un problema serio per la gestione della fascia destra nelle prossime settimane e così i dirigenti rossoblù hanno iniziato a valutare i profili dei calciatori svincolati tra cui ci sono Lirola , Darmian , De Sciglio , Diatta , Bakker .

Holm si è fermato poco dopo l’inizio della ripresa. Il terzino rossoblù è crollato a terra urlando per il dolore e portandosi le mani alla parte posteriore della coscia . Ha lasciato il campo in barella. Il primo sospetto è quello di un problema al bicipite femorale, ma i controlli strumentali di queste ore definiranno l'entità dell'infortunio, che rischia di tenere indisponibile il laterale destro per almeno un paio di mesi. La federazione svedese ha già comunicato che libererà il calciatore per permettergli di «iniziare la riabilitazione in accordo con il suo club», il Bologna lo attende in città già domani. Ma il campanello d’allarme suona anche per un altro motivo. Holm ha una storia recente caratterizzata da diversi problemi muscolari e proprio questo elemento suggerirà ulteriore prudenza sulla ipotetica data per il rientro.

Ipotesi

Da qui nasce la riflessione sul mercato degli svincolati. La necessità di avere un’alternativa a destra viene presa in considerazione, perché l'assenza di Holm limita le opzioni nel ruolo a destra. Con il sistema di gioco di Palladino, De Silvestri è stato utilizzato da subentrante nella linea dei tre. Pensare di affidargli stabilmente tutta la fascia significherebbe chiedergli un lavoro fisico e tattico eccessivo. Zortea resta la soluzione naturale, ma da solo potrebbe non bastare, anche perché sul piano difensivo ha ancora margini di crescita da colmare. Una soluzione potrebbe essere Lirola, 29 anni, svincolato dopo l’esperienza al Verona e che rappresenta uno dei profili più aderenti per caratteristiche: terzino destro di ruolo, conoscitore della Serie A. Ancora più esperto del massimo campionato italiano è Matteo Darmian, 36enne, ex Inter che ha giocato anche 46 partite in Nazionale. E poi c'è Mattia De Sciglio, 33 anni, che ha dalla sua anche la duttilità.

Lista

Ma la lista non si ferma qui. Dopo la fine del rapporto con il Monaco è libero Krepin Diatta, 27 anni, che ha caratteristiche soprattutto offensive. Da non scartare nemmeno l'ipotesi legata a Mitchel Bakker, recuperato dopo un infortunio al crociato patito nel 2025, perché anche se mancino ha la duttilità per giocare anche a tutta fascia a destra. Il punto interrogativo in questo caso - e un po’ vale per tutti i profili che sono attualmente svincolati - sarebbe soprattutto quello della condizione atletica da ritrovare. C'è, infine, un nome che fa sognare ed è quello di Dani Carvajal, che però appare davvero fuori portata. Lo spagnolo, 34 anni, è libero dopo la fine della lunghissima esperienza al Real Madrid. Età e soprattutto ingaggio renderebbero però l’operazione difficilissima per il Bologna. Un’idea suggestiva, però molto complicata da trasformare in realtà.