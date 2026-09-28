Palladino e la cura del gol al Bologna: serve una svolta
Il peggior attacco della A, eguagliato in negativo solo da un altro rossoblù, quello del Genoa. Della serie: Casteldebole abbiamo un problema. Piu' di uno. Nello specifico: gli attaccanti segnano col contagocce, l'aiuto degli altri reparti in materia è per il momento nullo. E se da un lato, specie nelle prime due partite, la sfortuna non era mancata rispetto alla mole di occasioni create (zero gol fatti su due attesi contro Lazio e Atalanta) dall'altra gli ultimi 180 minuti tra Napoli e Toro hanno detto che la sterilità offensiva è stata tutt'altro che un caso. L'unico motivo per sorridere? Una lieve similitudine con la stagione 2023-2024, quella della Champions. Quando anche la squadra di Thiago Motta, partì con tre reti nelle prime cinque gare.
Paragone
Come nell'ouverture dell'anno d'oro, ma con la differenza che all'alba della sesta partita il Bologna di Motta aveva sei punti (frutto di tre pareggi e una vittoria) e che due dei tre gol fatti, servirono comunque per portare a casa il successo con il Cagliari. Per il resto però, tre reti allora nel complesso e tre reti fatte anche oggi: l'unico paragone incoraggiante - si fa per dire - tra quell'anno d'oro e quello odierno. Per dire che anche lo squadrone di Motta, pur chiudendosi maggiormente dietro (ma non troppo di più: quattro gol presi contro i sei di oggi) in termini offensivi partì ugualmente col freno a mano tirato, salvo poi esplodere alla distanza. La speranza che a Casteldebole, questo possa accadere anche con Palladino alla guida.
Cura
In generale, nell'era Saputo, peggio nelle prime cinque in termini di gol realizzati si fece solo nella stagione 2018-2019, quella che iniziò con Pippo Inzaghi in panchina (due reti fatte, ma che diedero comunque i tre punti). Per rompere il tabù vittoria, Palladino come prima cosa dovrà dunque lavorare su questo, e cioè capire come far segnare di più i suoi. Una pozione magica che avrà, e dovrà avere come ingrediente principale...il recupero per intero di Artem Dovbyk, che pur senza mai partire titolare un gol l'ha comunque fatto. Quello col Sassuolo. Stesso score per Piccoli, che però ha giocato decisamente di più (sempre dall'inizio) una marcatura anche per Bernardeschi. Non basta, e non può bastare. Servono soprattutto le reti di Orsolini, ancora a secco visto l'infortunio maturato alla seconda, servono le reti degli altri esterni. E il contributo di tutti, dal centrocampo alla difesa. Per uscire subito, e senza troppo tentennare, da uno scenario che - prolungato - potrebbe essere potenzialmente da paura.
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