Palladino e la cura del gol al Bologna: serve una svolta

Il peggior attacco della A, eguagliato in negativo solo da un altro rossoblù, quello del Genoa. Della serie: Casteldebole abbiamo un problema. Piu' di uno. Nello specifico: gli attaccanti segnano col contagocce, l'aiuto degli altri reparti in materia è per il momento nullo. E se da un lato, specie nelle prime due partite, la sfortuna non era mancata rispetto alla mole di occasioni create (zero gol fatti su due attesi contro Lazio e Atalanta) dall'altra gli ultimi 180 minuti tra Napoli e Toro hanno detto che la sterilità offensiva è stata tutt'altro che un caso. L'unico motivo per sorridere? Una lieve similitudine con la stagione 2023-2024, quella della Champions. Quando anche la squadra di Thiago Motta, partì con tre reti nelle prime cinque gare.

Paragone Come nell'ouverture dell'anno d'oro, ma con la differenza che all'alba della sesta partita il Bologna di Motta aveva sei punti (frutto di tre pareggi e una vittoria) e che due dei tre gol fatti, servirono comunque per portare a casa il successo con il Cagliari. Per il resto però, tre reti allora nel complesso e tre reti fatte anche oggi: l'unico paragone incoraggiante - si fa per dire - tra quell'anno d'oro e quello odierno. Per dire che anche lo squadrone di Motta, pur chiudendosi maggiormente dietro (ma non troppo di più: quattro gol presi contro i sei di oggi) in termini offensivi partì ugualmente col freno a mano tirato, salvo poi esplodere alla distanza. La speranza che a Casteldebole, questo possa accadere anche con Palladino alla guida.