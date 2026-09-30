Fisioterapista delle giovanili del Bologna racconta la sua malattia: "Mihajlovic mi dà la forza"

Oggi la malattia è in remissione e da qualche settimana è tornato al lavoro, ma lo scorso aprile aveva scoperto di avere un linfoma primitivo del mediastino non Hodgkin, una forma aggressiva di tumore del sangue che si è manifestata come una massa di dieci centimetri all'altezza del torace. È la storia di Ludovico Riccioli, fisioterapista di 29 anni del settore giovanile del Bologna, che in queste settimane ha visto nella figura di Sinisa Mihajlovic "un esempio" a cui aggrapparsi nei momenti più difficili. Anche il club emiliano gli è rimasto particolarmente vicino, affiancandogli un medico della società rossoblù in occasione di esami e visite, garantendogli che sarebbe potuto restare a casa per tutto il tempo necessario, continuando ad essere pagato (da libero professionista).

Bologna, la storia del fisioterapista Ludovico Riccioli: Ludovico, la malattia, l'ha affrontata a muso duro, con coraggio, con tutti i mezzi a sua disposizione. Anche sfruttando i suoi canali social, attraverso cui ha raccontato la quotidianità e il percorso riabilitativo, senza mai smettere di allenarsi - come spiegato sulle colonne de "Il Resto del Carlino"-. L'obiettivo era lanciare un messaggio: "Durante la malattia ho iniziato a sfruttare i profili per fare video su come ho affrontato il tumore e nonostante tutto sono comunque riuscito ad allenarmi con modalità e impegno modulati in base alla mia patologia. Questo è stato molto importante - ha sottolineato - anche per aiutare altre persone nella mia condizione, per trasmettere il messaggio per cui anche in una situazione così grave c'è la possibilità di non lasciarsi andare: hanno iniziato a scrivermi tanti giovani che stavano attraversando lo stesso calvario, oppure le loro madri".