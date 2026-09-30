Bologna, ecco il nuovo stadio. Presentato il progetto da 300 milioni: "Sarà pronto per Euro 2032"

Passi avanti per il nuovo stadio del Bologna : con un comunicato, il club ha annunciato di aver trovato un accordo con BolognaFiere per la realizzazione dell'impianto di nuova generazione da 35mila posti "progettato per ospitare non soltanto partite di calcio, ma anche manifestazioni fieristiche, congressuali e grandi eventi di musica dal vivo", come si legge nella nota ufficiale. Il progetto richiederà un investimento di circa 300 milioni di euro e sarà trasmesso in giornata alla Figc dal Comune di Bologna per far sì che la città possa rientrare nella rose delle possibili sedi per Euro 2032 .

Bologna, nuovo stadio pronto per Euro 2032: tutti i dettagli

Il comunicato specifica: "Il cronoprogramma individua nella primavera del 2031 il traguardo per il completamento dei lavori, con l’obiettivo di consentire al Bologna FC di disputare nel nuovo impianto la stagione calcistica 2031-2032 e di rendere lo stadio pienamente operativo qualora richiesto dalla UEFA EURO 2032". Sarà un impianto all'avanguardia: "Prevede infatti una copertura mobile e un campo da gioco movimentabile, soluzione che consentirà di liberare l’area centrale dell’arena e di utilizzarla per concerti, grandi produzioni live ed eventi fieristici e congressuali". Il nuovo stadio del Bologna sarà situato nell'area nord di Bologna Fiere, "disporrà di un’uscita autostradale e di una fermata delle ferrovie dedicate, avrà nei pressi ben due uscite della tangenziale e la fermata del nuovo tram, oltre ad una importante dotazione di parcheggi. La prima fase progettuale porta la firma dell’architetto Eloy Suárez dello Studio SHESA e del professor Massimo Majowiecki di MJW Structures, professionisti con una consolidata esperienza internazionale nella progettazione di grandi impianti sportivi e strutture complesse".

Fenucci: "Primo passo importante, ma BolognaFerie e Saputo non bastano. Servono investitori"

Del nuovo imianto ne ha parlato l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci: "Si tratta di un primo importante passo per arrivare all’obiettivo di costruire uno stadio moderno e polifunzionale in grado di consentire nel tempo al Bologna di generare risorse per garantire una maggiore competitività sportiva. L’idea progettuale prevede un impianto con standard qualitativi elevati per offrire al pubblico, oltre alle grandi emozioni della partita dal vivo, un’esperienza completa anche dal punto di vista delle tecnologie digitali e dell’ospitalità. Non sarà solo un impianto destinato al calcio, ma la sua polifunzionalità lo renderà un asset unico per la città, che potrà avere un ruolo di attrazione a livello internazionale per tutte le attività sportive, espositive, musicali e culturali. È un investimento importante e sarà necessaria, oltre all’impegno di BolognaFiere e di Joey Saputo, la partecipazione di investitori che condividano la stessa visione per lo sviluppo della città".