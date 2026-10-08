Ranocchia: "Vorrei 11 Darmian. Palladino uno per bene"

Andrea Ranocchia ha sempre la valigetta pronta e l’agenda piena. Corre da un progetto all’altro, viaggia, incontra gente di sport, commenta il calcio. Ma un po' di tempo per raccontare Darmian lo trova sempre. Perché «Matteo è un amico», oltre che un ex compagno di squadra ai tempi dell' Inter . Oggi che il difensore è pronto a ripartire dal Bologna , «Mi stupisce abbia trovato squadra solo ora perché ha sempre fatto bene, è un giocatore di esperienza, uno che vorrei sempre in campo con me», l'ex centrale della Nazionale garantisce sul suo valore. Nella tifoseria rossoblù c'è curiosità di capire cosa può aggiungere Darmian alla squadra di Palladino: «Se ha scelto di continuare è perché sente di avere ancora da dare. Lui è un giocatore forte, da grande squadra». Certo, la genetica aiuta. A quasi 37 anni , però, non può bastare il fisico. Per continuare a giocare ad alto livello servono testa, allenamento, attenzione all’alimentazione, motivazioni e quella cura dei dettagli che, con il passare del tempo, può fare la differenza tra un giocatore che resiste e uno che resta competitivo. «È un grandissimo calciatore».

Non è solo una questione tecnica. Ranocchia conosce bene il peso della componente mentale , anche perché terminata la carriera da calciatore ha dato vita ad Athletics Mind, piattaforma digitale che mette in contatto sportivi di ogni livello, dai 12 anni in su, con professionisti della psicologia dello sport e della nutrizione . Un progetto nato anche dalla sua esperienza personale e al quale hanno aderito campioni di discipline diverse, da Andrea Pirlo e Alessandro Bastoni a Fabio Fognini, Filippo Magnini e Simone Giannelli. Perché quando la carriera si allunga la prestazione non è più soltanto una questione di muscoli e allenamento. La testa diventa decisiva per gestire pressioni, motivazioni e un fisico che impone di cambiare abitudini. Da questo equilibrio tra mente e corpo Ranocchia guarda anche alla scelta di Darmian .

Dopo tanti anni di carriera come si mantiene la voglia di restare ai massimi livelli?

«La motivazione per mantenersi al top è personale, ma se Darmian ha cercato una squadra significa che sente di avere ancora benzina fisica e mentale, e sa di poter dire la sua. Giocatori come lui li vorrei sempre in squadra. Qualità umane: 10 e poi è un calciatore intelligentissimo. Difficilmente sbaglia le partite. Non c'è mai stata una sua brutta prestazione e può anche fare gol».

Nel Bologna di Palladino in che ruolo potrebbe giocare?

«Può giocare ovunque in difesa. Che lo schieramento sia a 3 a 5 o a 4 non fa differenza: lui può essere impiegato in tutti i ruoli perché è sempre posizionato bene e concentrato, e anche quando subentra fa la prestazione. Ha giocato tanti anni all'Inter, è cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha giocato nel Manchester United: è uno di altissimo livello».

Quanto fa migliorare giocare in club prestigiosi e squadre vincenti?

«Tantissimo. Si cresce a livello di mentalità, per come affronti le partite che vuoi sempre cercare di vincere».

Può essere un esempio per i giovani del Bologna?

«Certo, questo aspetto ha un'ascendente sui compagni e incide sui calciatori più giovani».

L'inserimento in squadra, anche se in ritardo, sarà, dunque, semplice?

«Assolutamente sì. Darmian poi ha un modo di porsi da bravissimo ragazzi, ci metterà 1 secondo per integrarsi. Io ne vorrei 11 di Darmian».

Un altro che ha dovuto accelerare l'inserimento è mister Palladino. Lei ci giocò ai tempi del Genoa.

«Entrambi eravamo molto giovani, non potevo immaginare che avrebbe fatto l'allenatore, ma lo ricordo come uno per bene, con la testa sulle spalle. A Monza ci siamo sfiorati, ma sta facendo una bella carriera».

Trova una squadra che ha incontrato difficoltà, tanto che è arrivato l'esonero di Tedesco.

«La classifica non si addice a questo gruppo che ha sicuramente le qualità per risalire».

Può puntare all'Europa come qualcuno ancora si augura?

«Quella penso sia un traguardo difficile perché c'è grande concorrenza e squadre come Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus Atalanta, Lazio sono più avanti, ma penso il Bologna possa fare un buon campionato, proponendo un bel calcio».