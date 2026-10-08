Bologna, ufficiale l'ingaggio di Darmian: i dettagli del contratto

Bologna, ufficiale l'ingaggio di Darmian

Darmian era rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Inter a giugno 2026 e riparte così dalla Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale dell'annuncio: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Matteo Darmian fino al 30 giugno 2027. Classe 1989, è un giocatore duttile e affidabile, capace di ricoprire diversi ruoli sulla fascia e, all’occorrenza, anche in posizione più arretrata. Fra i calciatori in attività con più partite, prosegue così una lunghissima e vincente carriera. Dotato di buona tecnica individuale, senso della posizione e grande attenzione tattica, fa della continuità, della capacità di lettura del gioco e dell’equilibrio tra fase difensiva e offensiva le sue principali caratteristiche. Darmian cresce nel settore giovanile del Milan, con cui debutta in Serie A nella stagione 2006/07. Dopo le esperienze con Padova e Palermo, si afferma con la maglia del Torino, dove disputa quattro stagioni diventando uno dei terzini più apprezzati del campionato italiano. Nel 2015 passa al Manchester United, con cui conquista una FA Cup, una Coppa di Lega e una UEFA Europa League. Nel 2019 torna in Italia al Parma, prima di trasferirsi all’Inter nell’ottobre 2020. Con la maglia nerazzurra si afferma come prezioso jolly difensivo, contribuendo alla conquista di numerosi trofei e diventando uno dei giocatori più longevi e affidabili della rosa, disputando anche due finali di Champions.Con la Nazionale italiana ha esordito nel 2 014, partecipando ai Mondiali dello stesso anno in Brasile. In azzurro ha collezionato oltre 40 presenze, mentre a livello di club il suo palmares comprende uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una FA Cup, una Coppa di Lega inglese e una UEFA Europa League".