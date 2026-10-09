Cambiaghi esclusivo: “Palladino ci fa divertire. Lui come Mancini, dà serenità”

Nicolò Cambiaghi ha una marcia in più. Vive con la sesta sempre inserita. A Casteldebole la squadra ha appena finito di pranzare, tutti insieme come ha voluto Palladino. «Ho ritrovato un bell'ambiente. Secondo me è la strada giusta: lavorando con un clima sereno sono convinto che le cose torneranno come prima», dice l'esterno d'attacco, rientrato dopo due settimane in Nazionale . Nella sede del Bologna c'è un continuo movimento di voci, appuntamenti, porte che si aprono e si chiudono. Per trovare una stanza libera bisogna scendere al piano interrato. Il lungo corridoio che porta alla saletta scelta per l'intervista diventa la sua fascia sinistra. Passo lungo, svelto, lo sguardo già oltre. Lo segui e pensi al giocatore che non aspetta che lo spazio si apra, lo attacca. Quello che non accompagna l'azione, ma la accelera, trasformando pochi metri in un vantaggio. La velocità, per Cambiaghi, è una forma di istinto, quello di cui il Bologna avrà bisogno domenica a Lecce. «Siamo veramente all'inizio. Non la chiamerei sfida salvezza, però, sicuramente è una partita importante per entrambe. Noi dobbiamo dare un segnale, sappiamo che è sempre difficile giocare in casa del Lecce, sarà una partita complicata nella quale dovremo sfruttare al meglio le occasioni che avremo e stare molto attenti perché loro sono una squadra pericolosa, se posso dire, fastidiosa. Sarà difficile ma dobbiamo dimostrare il nostro valore».

Che secondo lei qual è? «Secondo me questa è una squadra forte con giocatori forti che può arrivare tranquillamente nella parte sinistra della classifica». La classifica dice altro. «Bisogna capire il momento che dice che siamo in fondo alla classifica, ma non dobbiamo fasciarci la testa perché conosciamo il nostro valore e sappiamo di non essere una squadra che deve stare in quelle posizioni. Ma ci sono periodi in cui le cose non girano, bisogna esserne coscienti e rimanere positivi». Facciamo conto che Italia-Belgio sia l'inizio del campionato del Bologna: come siete rinati a Coverciano? «Italia-Belgio è arrivata dopo pochissimi giorni in cui eravamo insieme. Abbiamo avuto poco tempo ed è stata una partita contro un avversario molto forte, ma ci è servita perché abbiamo capito gli errori commessi. Abbiamo rivisto delle cose che ci hanno dato degli spunti per poter migliorare e spero che queste prime partite di Serie A servano anche a noi per rinascere». Qual è stato il salto che avete fatto in Nazionale tra una sfida e l'altra? «La compattezza del gruppo e un atteggiamento quasi perfetto». E cosa porta a Casteldebole da questa esperienza in azzurro?

«Consapevolezza. È stata un'esperienza positiva che fa curriculum e aggiunge qualcosa al mio bagaglio. Ogni partita in Nazionale, visto che sono le prime per me, è una grande emozione e un miglioramento su tutti gli aspetti».



Anche entusiasmo?

«Sì, sicuramente porto un po' di entusiasmo come tutti gli altri ragazzi che hanno giocato, fatto belle prestazioni e ottenuto bei risultati. Non che qua non ci fosse entusiasmo, perché mi hanno detto che si è lavorato molto bene, molto forte e sono convinto che arriveremo pronti a domenica».



Quanto conta la mentalità?

«La testa è importantissima. Credo che siamo stati sfortunati nelle prime partite, poi dopo poche giornate si guardano solo i risultati, ma in almeno 2 o 3 partite mi viene da pensare di aver raccolto meno di quello che avremmo potuto e sicuramente la classifica non è positiva ma non dobbiamo essere negativi, perché se lavoriamo come stiamo facendo i risultati arriveranno»



La classifica, però, può togliere serenità.

«La classifica non è delle migliori. Purtroppo siamo partiti male e quando succede non hai quella leggerezza per lavorare in maniera serena, quindi non arrivando i risultati siamo andati nel caos generale, ma io sono molto positivo, perché quello che abbiamo fatto vedere non rispecchia la classifica. Siamo una squadra forte, ne resto convinto, e alla lunga lo dimostreremo».



Forte come lo scorso anno, nonostante le partenze eccellenti?

«È presto per dire se siamo più o meno forti dello scorso anno. Sono andati via giocatori importanti e ne sono arrivati altri che avranno bisogno di tempo, di ambientarsi, ma che ci daranno una grande mano. Questo Bologna ha dei valori importanti».



L'esonero di Tedesco è anche una vostra sconfitta?

«Assolutamente. Quando viene esonerato un mister paga lui, ma gli errori e le colpe sono anche nostre in una grande percentuale. Dispiace perché ci trovavamo bene e siamo stati anche sfortunati in alcuni risultati. Di problemi grandi non ne abbiamo avuti, abbiamo lavorato bene in ritiro, purtroppo contano i risultati e quelli non sono arrivati. Abbiamo cercato di fare fino alla fine ciò che ci veniva chiesto, magari non lo abbiamo fatto nel migliore dei modi, non per nostro volere ma per episodi, avversari e tante cose. Ci abbiamo provato fino alla fine».



Tedesco può aver pagato anche il fatto di essere arrivato dopo Motta e Italiano?

«Arrivare dopo dei cicli importanti con allenatori che hanno fatto la storia è difficile, ma comunque nel calcio ci sono fasi e le cose prima o poi terminano. Tedesco era la persona giusta da cui ripartire, ne sono convinto. Non penso il problema sia stato ripartire dopo Italiano, il problema è stato non ripartire bene e non portare risultati».

«Sì, bisogna tirarsi su perché vogliamo arrivare in alto. Dobbiamo capire in fretta i concetti del nuovo staff per riportarli in partita».



Cosa è cambiato con Palladino?

«Tante cose. Tutti gli staff hanno metodi diversi e abbiamo cambiato anche il modulo. Stiamo cercando di capire velocemente i nuovi concetti».



Mancini vi dava tranquillità. Palladino è sulla stessa linea?

«Sì, è come con Mancini. In questi giorni ci sta facendo lavorare in maniera tranquilla. Stiamo lavorando tanto dal punto di vista fisico e ora che sono tornati i nazionali anche tecnico e tattico. Lui privilegia il gruppo, respiro una bella aria ed è la strada giusta perché lavorando in un ambiente sereno le cose torneranno come prima».



Gli allenamenti sono più simili a quelli di Italiano?

«Sono molto intensi e divertenti allo stesso tempo. Secondo me ci consentiranno di arrivare a una forma fisica migliore nel tempo».



Senza Rowe, per lei la vita è più facile?

«Non ci penso. La sfida che c'è dentro di me tutti i giorni è dare il massimo in ogni allenamento per stare al livello più alto e mantenere la Nazionale. La squadra è forte e ha sempre avu to un reparto offensivo molto forte con una competizione sempre alta».



A Orso cosa dice?

«Io non gli devo dire niente, è lui che dice a me».



Dovbyk può essere il valore aggiunto?

«Non ha bisogno di presentazioni, ha dimostrato di essere incredibile e di avere statistiche impressionanti. Con il tempo tornerà quel giocatore che gli infortuni gli hanno impedito di essere nell'ultimo periodo. E poi c'è Piccoli che è bravissimo».



Ma in rosa chi l'ha impressionata di più?

«Bernardeschi. Non ci avevo mai giocato contro, lo conoscevo meno avendolo visto solo in tv, ma ha qualità incredibili. In questa squadra, però, c'è bisogno di tutti».



Anche del pubblico, che è sempre al vostro fianco.

«Questa piazza merita grandi gioie, come ne abbiamo date negli ultimi anni. C'è stato un periodo in cui in casa c'era una magia per cui facevamo quasi sempre risultato. È la prima cosa da ritrovare, anche perché il nostro pubblico ci è sempre vicino e ci dà una grande mano».