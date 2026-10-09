Palladino carica il Bologna: "Il gruppo vuole uscire da questa situazione". Poi esalta Darmian
Raffaele Palladino si prepara alla trasferta contro il Lecce e alla vigilia della sfida valida per la sesta giornata di Serie A è intervenuto in conferenza stampa. Le settimane senza impegni ufficiali sono servite per intensificare il lavoro e correggere alcuni aspetti del gioco del Bologna: "È compito mio far ritrovare la fiducia con dialoghi personali. Più sono con i calciatori e li conosco e più riesco a capirli, comprendere chi ha bisogno di conforto o di consigli. Iniettare fiducia e coraggio è un processo che dipende da me. In queste tre settimane il gruppo mi ha dimostrato di voler venire fuori da questa situazione e la squadra ha già la mentalità giusta".
Palladino: "Ho parlato con Skorupski? Vi spiego"
Tra i temi affrontati anche il confronto con Lukasz Skorupski, con cui Palladino ha avuto modo di parlare durante la pausa: "Se ho parlato con lui? Assolutamente sì, anche con Pessina appena è tornato dalla Nazionale e tutti gli altri calciatori. Più parlo con loro e più ricevo indicazioni. Tutti si devono sentire importanti e giudicati da me perché alla fine sono io che faccio le scelte".
Le parole di Palladino su Darmian
Spazio poi all'ufficialità di Matteo Darmian, arrivato per rinforzare la difesa dopo il grave infortunio di Holm: "È stata una scelta della società ma che ho appoggiato in pieno. Dopo l'infortunio di Holm, a cui vanno i miei auguri di pronta guarigione, ci siamo sentiti con la società e abbiamo pensato a Darmian perché lo conosco, abbiamo giocato molte volte contro. Porta molta esperienza, è un vincente, ha grande leadership. Può giocare da terzo o da quinto ed è a disposizione già per giocare domenica perché si è presentato bene a Bologna pur essendosi allenato da solo da svincolato".
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS