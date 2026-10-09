Palladino: "Darmian porta leadership, è già pronto per scendere in campo"

Palladino carica il Bologna: "Il gruppo vuole uscire da questa situazione". Poi esalta Darmian

La conferenza dell'allenatore rossoblù a due giorni dalla sfida contro il Lecce
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3 min

Pubblicato il 09.10.2026, 18:36

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Raffaele Palladino si prepara alla trasferta contro il Lecce e alla vigilia della sfida valida per la sesta giornata di Serie A è intervenuto in conferenza stampa. Le settimane senza impegni ufficiali sono servite per intensificare il lavoro e correggere alcuni aspetti del gioco del Bologna: "È compito mio far ritrovare la fiducia con dialoghi personali. Più sono con i calciatori e li conosco e più riesco a capirli, comprendere chi ha bisogno di conforto o di consigli. Iniettare fiducia e coraggio è un processo che dipende da me. In queste tre settimane il gruppo mi ha dimostrato di voler venire fuori da questa situazione e la squadra ha già la mentalità giusta".

Palladino: "Ho parlato con Skorupski? Vi spiego"

Tra i temi affrontati anche il confronto con Lukasz Skorupski, con cui Palladino ha avuto modo di parlare durante la pausa: "Se ho parlato con lui? Assolutamente sì, anche con Pessina appena è tornato dalla Nazionale e tutti gli altri calciatori. Più parlo con loro e più ricevo indicazioni. Tutti si devono sentire importanti e giudicati da me perché alla fine sono io che faccio le scelte".

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Le parole di Palladino su Darmian

Spazio poi all'ufficialità di Matteo Darmian, arrivato per rinforzare la difesa dopo il grave infortunio di Holm: "È stata una scelta della società ma che ho appoggiato in pieno. Dopo l'infortunio di Holm, a cui vanno i miei auguri di pronta guarigione, ci siamo sentiti con la società e abbiamo pensato a Darmian perché lo conosco, abbiamo giocato molte volte contro. Porta molta esperienza, è un vincente, ha grande leadership. Può giocare da terzo o da quinto ed è a disposizione già per giocare domenica perché si è presentato bene a Bologna pur essendosi allenato da solo da svincolato".

 

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