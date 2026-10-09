Palladino carica il Bologna: "Il gruppo vuole uscire da questa situazione". Poi esalta Darmian

Raffaele Palladino si prepara alla trasferta contro il Lecce e alla vigilia della sfida valida per la sesta giornata di Serie A è intervenuto in conferenza stampa. Le settimane senza impegni ufficiali sono servite per intensificare il lavoro e correggere alcuni aspetti del gioco del Bologna: "È compito mio far ritrovare la fiducia con dialoghi personali. Più sono con i calciatori e li conosco e più riesco a capirli, comprendere chi ha bisogno di conforto o di consigli. Iniettare fiducia e coraggio è un processo che dipende da me. In queste tre settimane il gruppo mi ha dimostrato di voler venire fuori da questa situazione e la squadra ha già la mentalità giusta".

Palladino: "Ho parlato con Skorupski? Vi spiego" Tra i temi affrontati anche il confronto con Lukasz Skorupski, con cui Palladino ha avuto modo di parlare durante la pausa: "Se ho parlato con lui? Assolutamente sì, anche con Pessina appena è tornato dalla Nazionale e tutti gli altri calciatori. Più parlo con loro e più ricevo indicazioni. Tutti si devono sentire importanti e giudicati da me perché alla fine sono io che faccio le scelte".