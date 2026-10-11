Difesa, la strada è tracciata: modulo a tre per Palladino

Palladino li ha voluti guardare da vicino , farli lavorare insieme per ricostruire subito quell'intesa che può diventare la base della difesa del Bologna. Così, martedì, la prima volta che li ha avuti tutti e tre insieme dopo gli impegni con le rispettive nazionali, ha chiesto a Helland, Heggem e Theate di fare una seduta supplementare. Un allenamento in più per recuperare, accelerare i tempi, prendere confidenza con i nuovi meccanismi della linea a tre e preparare la missione di blindare la porta. Perché se è vero che sei gol incassati in cinque giornate non rappresentano un dato allarmante, è altrettanto vero che i rossoblù hanno subito almeno una rete in ogni partita di campionato. Ma adesso, già dalla sfida di oggi a Lecce , servirà una difesa capace di dare certezze a tutta la squadra.

I nomi per la difesa

Helland, Heggem e Theate sono i principali candidati a partire dall'inizio contro il Lecce, ma le gerarchie potrebbero essere ribaltate. Casale, che è rimasto sempre a Casteldebole durante la sosta, e Vitik restano in corsa per un posto e rappresentano alternative concrete in un reparto nel quale Palladino cerca affidabilità, attenzione e capacità di leggere in anticipo le situazioni di pericolo. La concorrenza è aperta, perché la solidità difensiva dovrà essere una responsabilità condivisa.

Darmian l'alternativa per Bologna

E poi c'è Darmian, arrivato per interpretare il ruolo di quinto, ma prezioso anche per la sua duttilità. Il nuovo innesto potrebbe diventare una risorsa da braccetto a gara in corso, offrendo la sua esperienza. «So di poter giocare in diversi ruoli e sono a completa disposizione del mister e della squadra. Quando verrò chiamato in causa cercherò di dare tutto me stesso e aiutare la squadra il più possibile», ha spiegato ai canali ufficiali del Bologna. L'ex Inter, ingaggiato tra gli svincolati, ha avuto un impatto positivo con la squadra e con Palladino. «È un mister che pretende tanto da ognuno di noi ed è giusto così. È un allenatore preparato che farà bene qui a Bologna». La strada, però, passa dai risultati. «Credo che serva poco, un risultato positivo può riportare quella fiducia e quell'entusiasmo che credo non sia mai mancato a Bologna grazie anche ai tifosi. Stiamo lavorando bene e ci faremo trovare pronti per le prossime partite».