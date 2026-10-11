Difesa, la strada è tracciata: modulo a tre per Palladino
Palladino li ha voluti guardare da vicino, farli lavorare insieme per ricostruire subito quell'intesa che può diventare la base della difesa del Bologna. Così, martedì, la prima volta che li ha avuti tutti e tre insieme dopo gli impegni con le rispettive nazionali, ha chiesto a Helland, Heggem e Theate di fare una seduta supplementare. Un allenamento in più per recuperare, accelerare i tempi, prendere confidenza con i nuovi meccanismi della linea a tre e preparare la missione di blindare la porta. Perché se è vero che sei gol incassati in cinque giornate non rappresentano un dato allarmante, è altrettanto vero che i rossoblù hanno subito almeno una rete in ogni partita di campionato. Ma adesso, già dalla sfida di oggi a Lecce, servirà una difesa capace di dare certezze a tutta la squadra.
Il modulo scelto da Palladino
La ricetta di Palladino passa anche dal cambio di sistema. La linea a tre, già utilizzata contro il Torino nella prima partita del tecnico dopo il subentro a Tedesco, è una soluzione sulla quale l'allenatore vuole insistere per dare un'identità precisa alla squadra. Da qui la scelta di aggiungere una seduta per i centrali rientrati dalle nazionali, così da lavorare sui movimenti e sulle distanze.
I nomi per la difesa
Helland, Heggem e Theate sono i principali candidati a partire dall'inizio contro il Lecce, ma le gerarchie potrebbero essere ribaltate. Casale, che è rimasto sempre a Casteldebole durante la sosta, e Vitik restano in corsa per un posto e rappresentano alternative concrete in un reparto nel quale Palladino cerca affidabilità, attenzione e capacità di leggere in anticipo le situazioni di pericolo. La concorrenza è aperta, perché la solidità difensiva dovrà essere una responsabilità condivisa.
Darmian l'alternativa per Bologna
E poi c'è Darmian, arrivato per interpretare il ruolo di quinto, ma prezioso anche per la sua duttilità. Il nuovo innesto potrebbe diventare una risorsa da braccetto a gara in corso, offrendo la sua esperienza. «So di poter giocare in diversi ruoli e sono a completa disposizione del mister e della squadra. Quando verrò chiamato in causa cercherò di dare tutto me stesso e aiutare la squadra il più possibile», ha spiegato ai canali ufficiali del Bologna. L'ex Inter, ingaggiato tra gli svincolati, ha avuto un impatto positivo con la squadra e con Palladino. «È un mister che pretende tanto da ognuno di noi ed è giusto così. È un allenatore preparato che farà bene qui a Bologna». La strada, però, passa dai risultati. «Credo che serva poco, un risultato positivo può riportare quella fiducia e quell'entusiasmo che credo non sia mai mancato a Bologna grazie anche ai tifosi. Stiamo lavorando bene e ci faremo trovare pronti per le prossime partite».
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