Skorupski o Pessina, il dualismo tra i pali del Bologna che nessuno voleva

Lukasz Skorupski o Massimo Pessina? A chi toccherà la porta del Bologna contro l’Inter? A 3 giorni dalla partita sono domandone alle quali è impossibile dare una risposta, forse solo Raffaele Palladino e il suo gruppo di lavoro potrebbero già saperlo. Potrebbero, perché non possiamo sapere se si siano fatti una nuova idea su quella che è la realtà e nemmeno se Palladino abbia già parlato in questa settimana con Skorupski, Pessina e i suoi preparatori dei portieri, volendo capire come entrambi hanno lavorato, al di là di quello che è l’aspetto psicologico, che è altrettanto importante. Di sicuro quella che prima di Lecce era una patata bollente per Palladino alla luce delle grandi difficoltà attraversate da Skorupski, dopo Lecce lo è diventata ancor di più, perché Pessina ha commesso un errore da biro blu sul gol di Fatah e un altro paio di errori dello stesso colore che per fortuna del Bologna non hanno condizionato il risultato. Come di contro era accaduto per Skorupski contro l’Atalanta sul gol di Samardzic e contro il Torino su quello di Kulenovic.

Serie A Papera di Skorupski e il Torino riacciuffa il Bologna grazie a Kulenovic: lo sconforto del portiere è totale Guarda la gallery Scelta complicata Skorupski o Pessina, chi difenderà la porta del Bologna sabato contro l’Inter? Skorupski continua a essere il titolare e Pessina il suo vice, primo punto. Poi il secondo: nel corso della sosta lunga tre settimane, Palladino ha potuto seguire il portiere polacco per tutti i 20 giorni, mentre ha avuto a disposizione Pessina solo negli ultimi 6, una volta rientrato dalla nazionale. Ebbene, se dopo lunghe riflessioni e confronti Palladino aveva deciso di impiegare a Lecce Pessina e non Skorupski evidentemente è perché riteneva che il giovane portiere rossoblù fosse più sereno, altrimenti mai e poi mai avrebbe fatto questa scelta, essendo carica anche di contro-indicazioni, soprattutto legate al morale del portiere polacco. A questo punto tutto sta a vedere se da allora gli scenari sono gli stessi o sono cambiati, nel senso che nel caso in cui Palladino intravedesse uno Skorupski che sta uscendo dal tunnel dentro il quale è finito, poco ma sicuro la scelta cadrebbe su di lui, se così non dovesse essere contro l’Inter sarebbe ancora una volta titolare Pessina. Che non dovrebbe eventualmente vivere la panchina come una «sconfitta» dopo gli errori commessi a Lecce, ma come una crescita sia fisica che psicologica da parte di Skorupski.