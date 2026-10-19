L’idea Di Gregorio e l’esigenza mediano: il Bologna riflette

Il nodo portiere, che il Bologna è consigliabile non debba ritenere risolto solo perché contro l’Inter Skorupski ha evidenziato qualche progresso. Poi il cambio del sistema di gioco, dal 4-2-3-1 di Tedesco al 3-4-2-1 di Palladino, che ha privilegiato chi in difesa nelle prime partite non aveva mai visto la luce, vedi Casale, e che ora sta sacrificando quelli che in mezzo al campo non hanno le caratteristiche tattiche per trovare uno spazio nel nuovo modulo, vedi Amondarain e Libra. Poi il capitolo relativo a Dovbyk, che non può essere questo, perché se nel giro di un mese non dovesse tornare a essere, o quasi, quello che era, il Bologna non potrà e non dovrà chiudere gli occhi per non vedere quella che è la realtà, perché è impensabile che Palladino possa andare avanti solo con Piccoli ed Enem. Qual è la morale di questa lunga premessa? Ammesso che già non lo stia facendo (ma a dire la verità da Casteldebole arrivano segnali positivi), gli uomini dell’area tecnica dovranno mettersi a lavorare di buzzo buono sul mercato per non doversi eventualmente trovare impreparati, perché almeno a oggi è impensabile che il Bologna non debba intervenire a gennaio per rafforzare una squadra che ha limiti strutturali evidenti.

Bologna, Palladino deve fare di necessità virtù UN SOLO PIANO. La spina dorsale di una squadra è addirittura fondamentale, ebbene quella del Bologna è messa così: portieri che fin qua hanno sbagliato il mondo, un centrocampista (Ferguson) che quando va bene bene è da 6/6,5 in pagella e una prima punta (Piccoli) che avrebbe dovuto essere un’alternativa e che invece è titolare, con il Bologna che in queste ore trema temendo di doverlo perdere per 3 settimane per colpa di un guaio fisico. Questo è inevitabilmente il risultato di un mercato estivo legato a un ridimensionamento marcato, tenendo presente come in quei mesi contasse solo il piano di rientro economico e non quello tecnico per evitare di correre il rischio di impoverire troppo la squadra, come poi è accaduto. E in questo senso, accettando tutto quello che il convento gli passava, ci ha messo del suo anche Tedesco, il che lo ha portato sia a danneggiare il Bologna che a farsi del male, pagando con l’esonero.