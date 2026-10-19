Bologna, Piccoli infortunato: tre gare a rischio

Roberto Piccoli rischia uno stop di tre settimane. È questo lo scenario che temono a Casteldebole dopo il risentimento ai flessori della coscia destra che l'attaccante ha accusato sabato nel primo tempo della sfida contro l’Inter. Oggi il centravanti verrà sottoposto agli esami medici per stabilire l’entità dell’infortunio e definire i tempi di recupero. Il timore è che il problema muscolare possa costringerlo a saltare i prossimi appuntamenti contro Cagliari, Milan e Monza, con la trasferta di Parma che rimarrebbe in bilico. Soltanto gli accertamenti chiariranno la reale entità del problema, ma la prospettiva di perdere uno dei punti fermi dell’attacco rappresenta già una complicazione per Palladino.

Serie A Moviola Bologna-Inter: non c’è rigore su Thuram, ma il giallo... Piccoli ai box, il Bologna perde il suo riferimento offensivo RIFERIMENTO. A rendere più delicata la situazione è il ruolo che Piccoli ha avuto fin dall’inizio della stagione. L’attaccante è stato titolare in tutte le prime sette giornate di campionato, sia durante la gestione di Tedesco sia con Palladino. Una continuità che racconta di quanto fosse ritenuto il più pronto delle tre punte a disposizione nonostante i cambiamenti in panchina. Piccoli è rimasto un riferimento costante per la squadra, garantendo una soluzione offensiva sulla quale gli allenatori hanno potuto contare con regolarità. Ecco perché un’assenza prolungata non inciderebbe soltanto sulle rotazioni, ma costringerebbe a rivedere anche gli equilibri del reparto.