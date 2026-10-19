Bologna, Piccoli infortunato: tre gare a rischio
Roberto Piccoli rischia uno stop di tre settimane. È questo lo scenario che temono a Casteldebole dopo il risentimento ai flessori della coscia destra che l'attaccante ha accusato sabato nel primo tempo della sfida contro l’Inter. Oggi il centravanti verrà sottoposto agli esami medici per stabilire l’entità dell’infortunio e definire i tempi di recupero. Il timore è che il problema muscolare possa costringerlo a saltare i prossimi appuntamenti contro Cagliari, Milan e Monza, con la trasferta di Parma che rimarrebbe in bilico. Soltanto gli accertamenti chiariranno la reale entità del problema, ma la prospettiva di perdere uno dei punti fermi dell’attacco rappresenta già una complicazione per Palladino.
Piccoli ai box, il Bologna perde il suo riferimento offensivo
RIFERIMENTO. A rendere più delicata la situazione è il ruolo che Piccoli ha avuto fin dall’inizio della stagione. L’attaccante è stato titolare in tutte le prime sette giornate di campionato, sia durante la gestione di Tedesco sia con Palladino. Una continuità che racconta di quanto fosse ritenuto il più pronto delle tre punte a disposizione nonostante i cambiamenti in panchina. Piccoli è rimasto un riferimento costante per la squadra, garantendo una soluzione offensiva sulla quale gli allenatori hanno potuto contare con regolarità. Ecco perché un’assenza prolungata non inciderebbe soltanto sulle rotazioni, ma costringerebbe a rivedere anche gli equilibri del reparto.
Le difficoltà senza Piccoli in campo
DIFFICOLTÀ. Ma il suo infortunio ha pesato anche nella lettura della partita contro l’Inter. Nel dopogara, Palladino ha riconosciuto quanto l’uscita anticipata del centravanti abbia condizionato il suo piano partita. «Sì, ha pesato, sapevamo che le caratteristiche dell’Inter erano di venirci a prendere davanti e noi volevamo isolare Piccoli in uno contro uno». Parole che spiegano il motivo per cui il problema fisico abbia rappresentato un imprevisto tutt’altro che marginale. Una soluzione preparata alla vigilia e che il cambio forzato ha inevitabilmente complicato.
Oggi gli esami strumentali
ATTESA. Ora si attende solo di conoscere l'entità del risentimento muscolare. «Per quanto riguarda Piccoli - ha detto Palladino al termine della gara - speriamo non sia una cosa grave». Adesso la risposta passerà dagli esami, necessari per capire se il risentimento richiederà davvero uno stop di tre settimane. Per un giocatore sempre titolare nei primi sette turni, l’eventuale assenza rappresenterebbe una novità importante nella stagione.
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