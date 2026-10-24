Palladino studia l'attacco del Bologna: Odgaard favorito su Enem e Dovbyk

Come sfogliare la margherita, ma qua non c’entra “m’ama o non m’ama”, in questo caso il verbo è un altro, “gioca o non gioca?”. Ci riferiamo ad Artem Dovbyk , che nonostante il guaio muscolare riportato da Roberto Piccoli sabato passato contro l’ Inter rischia di dover cominciare di nuovo una partita dalla panchina e che gli venga preferito un’altra volta Enem . Come d’altra parte è successo (appunto) sia a Lecce che contro l’Inter . Certo, lo stesso Dovbyk è stato impiegato per uno spezzone di partita contro i nerazzurri di Chivu , questo è vero, ma guai a dimenticare come al minuto 30 del primo tempo Palladino abbia mandato in campo l’attaccante olandese al posto dell’infortunato Piccoli . Dovbyk giocherà dall’inizio o non giocherà? A questa domanda potrebbe rispondere solo con cognizione di causa Palladino , che nel corso della sua conferenza stampa di giovedì si è ben guardato dal mettere in piazza quella che è la sua scelta.

Quali sono le percentuali a poche ore dalla partita? Eccole: 33% Dovbyk, 33% Enem e 34% Odgaard . Come dire: tutto può accadere, non c’è uno dei tre in chiaro vantaggio sugli altri. Tanto, se non tutto, dipenderà dalla partita che vorrà proporre Palladino . Che ha parlato di tre attaccanti con caratteristiche per certi versi differenti. In questo senso: Dovbyk è uno che riempie bene l’area di rigore, Enem dà profondità e al tempo stesso fa giocare la squadra, Odgaard può fare tutto, e come prima punta sa legare bene la squadra.

Bologna, Odgaard per struttura è l'attaccante in rosa che più assomiglia a Piccoli

No, da queste parole del tecnico non si possono e non si devono tirare conclusioni, certo è che per struttura dei tre l’attaccante danese è quello che più assomiglia a Piccoli e di conseguenza può consentire alla squadra di avvertire meno l’assenza dell’ex viola ed ex Cagliari, dove ha fatto benissimo. L’allenatore del Bologna in settimana ha provato uscite diverse e la scelta dell’attaccante dipenderà anche da chi dei tre si sposa meglio con questi nuovi movimenti. Ma è evidente che la scelta sarà anche figlia dei pregi e dei difetti della difesa del Cagliari che in campionato nelle gare casalinghe ha incassato solo due gol, uno dall’Inter e uno dalla Juventus. Palladino dovrà scegliere la punta che potrà dare più fastidio e mettere maggiormente in difficoltà Mina, un difensore abituato ad incollarsi all’avversario senza staccarsi più. Servirà dunque grande carattere e a incidere nella decisione sarà anche l’atteggiamento mostrato in settimana a Casteldebole. Palladino schiererà dall’inizio colui dal quale riterrà di aver ricevuto più garanzie sul piano fisico e tattico. La decisione resta aperta.

Come prenderebbe Dovbyk una nuova esclusione?

Una domanda inevitabile: come prenderebbe Dovbyk un nuova esclusione, soprattutto alla luce dell’assenza di Piccoli? Di sicuro non farebbe salti di gioia ma è evidente che Palladino gli spiegherebbe i motivi della sua decisione, anche perché va rimarcato come il Bologna dovrà giocare tre partite in una settimana e poco ma sicuro in una di queste l’attaccante ucraino partirebbe titolare. Anche perché a Casteldebole assicurano che Dovbyk ha lavorato bene durante la sosta (e immaginiamo quanto gli sia costato il fatto di rinunciare alla sua nazionale), migliorando la sua condizione fisica.