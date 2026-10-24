Palladino studia l'attacco del Bologna: Odgaard favorito su Enem e Dovbyk
Come sfogliare la margherita, ma qua non c’entra “m’ama o non m’ama”, in questo caso il verbo è un altro, “gioca o non gioca?”. Ci riferiamo ad Artem Dovbyk, che nonostante il guaio muscolare riportato da Roberto Piccoli sabato passato contro l’Inter rischia di dover cominciare di nuovo una partita dalla panchina e che gli venga preferito un’altra volta Enem. Come d’altra parte è successo (appunto) sia a Lecce che contro l’Inter. Certo, lo stesso Dovbyk è stato impiegato per uno spezzone di partita contro i nerazzurri di Chivu, questo è vero, ma guai a dimenticare come al minuto 30 del primo tempo Palladino abbia mandato in campo l’attaccante olandese al posto dell’infortunato Piccoli. Dovbyk giocherà dall’inizio o non giocherà? A questa domanda potrebbe rispondere solo con cognizione di causa Palladino, che nel corso della sua conferenza stampa di giovedì si è ben guardato dal mettere in piazza quella che è la sua scelta.
Bologna, corsa a tre per il ruolo di riferimento offensivo contro il Cagliari
Quali sono le percentuali a poche ore dalla partita? Eccole: 33% Dovbyk, 33% Enem e 34% Odgaard. Come dire: tutto può accadere, non c’è uno dei tre in chiaro vantaggio sugli altri. Tanto, se non tutto, dipenderà dalla partita che vorrà proporre Palladino. Che ha parlato di tre attaccanti con caratteristiche per certi versi differenti. In questo senso: Dovbyk è uno che riempie bene l’area di rigore, Enem dà profondità e al tempo stesso fa giocare la squadra, Odgaard può fare tutto, e come prima punta sa legare bene la squadra.
Bologna, Odgaard per struttura è l'attaccante in rosa che più assomiglia a Piccoli
No, da queste parole del tecnico non si possono e non si devono tirare conclusioni, certo è che per struttura dei tre l’attaccante danese è quello che più assomiglia a Piccoli e di conseguenza può consentire alla squadra di avvertire meno l’assenza dell’ex viola ed ex Cagliari, dove ha fatto benissimo. L’allenatore del Bologna in settimana ha provato uscite diverse e la scelta dell’attaccante dipenderà anche da chi dei tre si sposa meglio con questi nuovi movimenti. Ma è evidente che la scelta sarà anche figlia dei pregi e dei difetti della difesa del Cagliari che in campionato nelle gare casalinghe ha incassato solo due gol, uno dall’Inter e uno dalla Juventus. Palladino dovrà scegliere la punta che potrà dare più fastidio e mettere maggiormente in difficoltà Mina, un difensore abituato ad incollarsi all’avversario senza staccarsi più. Servirà dunque grande carattere e a incidere nella decisione sarà anche l’atteggiamento mostrato in settimana a Casteldebole. Palladino schiererà dall’inizio colui dal quale riterrà di aver ricevuto più garanzie sul piano fisico e tattico. La decisione resta aperta.
Come prenderebbe Dovbyk una nuova esclusione?
Una domanda inevitabile: come prenderebbe Dovbyk un nuova esclusione, soprattutto alla luce dell’assenza di Piccoli? Di sicuro non farebbe salti di gioia ma è evidente che Palladino gli spiegherebbe i motivi della sua decisione, anche perché va rimarcato come il Bologna dovrà giocare tre partite in una settimana e poco ma sicuro in una di queste l’attaccante ucraino partirebbe titolare. Anche perché a Casteldebole assicurano che Dovbyk ha lavorato bene durante la sosta (e immaginiamo quanto gli sia costato il fatto di rinunciare alla sua nazionale), migliorando la sua condizione fisica.
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