Bologna, rilancio Casale: ora è di nuovo una certezza

La rinascita di Casale, dalla non convocazione al gol

Al triplice fischio, dopo gli applausi collettivi alla squadra, Casale è stato quasi “spinto” da De Silvestri sotto il settore ospiti (sold-out con ben più di 400 tifosi in arrivo da Bologna) a godersi finalmente la gloria ritrovata: effetto Palladino? Chi lo sa. Fatto sta che nell’ultimo mese, con accelerazione nelle scorse settimane, la storia di Nicolò e delle Due Torri ha subito una netta svolta in positivo, partita dall’impiego a Lecce dal primo minuto, e poi proseguita col capolavoro di ieri, giornata perfetta sotto tutti i punti di vista: primo clean sheet stagionale per la difesa, e il gol-spartiacque arrivato proprio da un difensore. E cioè la testa di Nicolò Casale: che adesso dal canto suo può guardare con sollievo all’estate scorsa, quella che avrebbe dovuto vedere secondo i piani iniziali la cessione, con la permanenza a Bologna dovuta più ad assenza di offerte vere che altro. Poi però il cambio in panchina: la difesa passa a tre, Nic si fa i venti giorni di sosta come unico centrale a disposizione di Palladino. Risultato? Alla ripresa il posto da titolare è suo.