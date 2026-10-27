Bernardeschi, idea 2029: il Bologna studia un nuovo contratto

Federico Bernardeschi fino al 2029, il Bologna e l’entourage del Berna sono già al lavoro da un mesetto per trovare la quadra anche economica, dopo che il governo rossoblù e lo stesso calciatore si sono resi conto che da entrambe le parti ci sono la volontà e la gioia di poter portare avanti questo rapporto. In pratica, è come se gli scenari fossero cambiati in corsa, tenendo presente che nel contratto precedente il Bologna aveva inserito l’opzione dell’allungamento di un anno, se fosse rimasto contento del lavoro fatto dal calciatore e se al tempo stesso ci fosse stata anche la consapevolezza del calciatore stesso che la società avesse dimostrato fiducia e stima nei suoi confronti nel corso di questi due anni. Come poi è stato a tutti gli effetti, perché mai, neanche per un attimo, il Bologna e Bernardeschi si sono pentiti di aver fatto questo passo. Che, ricordiamolo, avrebbe potuto anche essere anticipato di un anno per quella che era la volontà di tutti e due, solo che i numeri erano troppo alti per poter chiudere l’affare. Da qui la promessa di rimandare il matrimonio di 12 mesi, tanto è vero che già prima della riapertura del mercato di due estati fa il Bologna e Berna avevano trovato l’intesa.

Serie A Età media delle squadre schierate in Serie A: Napoli la più vecchia, il Como sorprende Guarda la gallery Bernardeschi, il Bologna studia un nuovo contratto fino al 2029 FINO AL 2029. Qual è l’idea che sta portanto i capi rossoblù e l’entourage di Bernardeschi a rivisitare la vecchia soluzione, e cioè esercitare da parte del Bologna l’opzione di allungargli il contratto fino al giugno del 2028? Confezionare un contratto nuovo, sempre di 1 anno, ma aggiungendo un’opzione fino al giugno del 2029, appunto. E non avendo mai nascosto il fatto di aver trovato a Bologna un pezzo di paradiso, Berna ha dato mandato al suo agente di percorrere questa strada nuova propostagli dal Bologna, deciso a riconoscergli quello che dal primo giorno a oggi è stato il suo comportamento, per come è entrato senza mai fare e pesare il personaggio nel mondo Bologna e per come si è calato in una realtà, che soprattutto in questa annata, è lontana da quella che è stata la sua vita calcistica. Non dimenticando come Bernardeschi, al di là delle tante vittorie conquistate quando giocava nella Juventus, ha vinto anche il campionato europeo con la nazionale allenata da Roberto Mancini. E attenzione, ha vinto da protagonista e non da comprimario.