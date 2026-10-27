Tra Milan e Monza spazio al turnover: il piano di Palladino

Una ventina di giocatori di movimento a disposizione, il turno infrasettimanale e la sfida col Monza all'orizzonte: per dire che in casa Bologna, tra domani a San Siro e sabato al Dall'Ara, tutti saranno chiamati a dare il proprio apporto dall'inizio o in corso. Sì: dopo un trio di partite dove sostanzialmente si è affidato - salvo qualche piccolo ritocco - allo stesso undici di partenza, Raffaele Palladino tra Milan e Monza si prepara a ruotare gran parte della rosa e a mettere in pratica quanto annunciato più volte nelle scorse settimane. Cosa nello specifico? La proverbiale chiamata alle armi per tutto il gruppo, mai così attuale in una settimana come questa. La prima della stagione con tre partite in otto giorni.

Palladino, i possibili cambi di formazione verso il Monza Difesa e centrocampo sono inevitabilmente i due reparti che vedranno la maggior parte di cambiamenti tra domani e sabato: e in rigoroso ordine, partendo dalla cima della piramide, sotto i riflettori c'è quella porta che potrebbe vedere tornare l'alternanza, se non a San Siro (dove in pole c'è ancora Skorupski dopo il primo clean sheet stagionale) almeno sabato al Dall'Ara col Monza. Rimanendo però sulla sfida imminente di domani: il veterano polacco è come detto favorito su Pessina, mentre in difesa le conferme potrebbero riguardare Casale, reduce da una delle migliori prestazioni in rossoblù con gol annesso (e premio finale da migliore in campo) più Theate sul centro-sinistra. Probabile riposo fisiologico invece per Darmian, che dal suo arrivo le ha giocate tutte dall'inizio, al suo posto pronto Heggem; Vitik ed Helland comunque non devono disperare: sabato probabilmente avranno una chance anche loro. In mezzo poi la premiata ditta Ferguson-Pobega dovrà sciogliersi per una partita: Lewis è intoccabile, Moro si candida per un posto (più indietro El Azzouzi). E la coppia Amondarain-Libra? Le risorse come sabato in Sardegna, da mettere a partita in corso.