Bologna, una magica trasformazione   

Dalla lampada di Palladino viene fuori il genio delle trasferte e il Bologna cambia decisamente passo, anzi infila una sequenza memorabile di tre vittorie sue tre conclusa con il prodigioso trionfo di ieri (Lecce, Cagliari e appunto Milan). Il successo a San Siro arriva dopo dieci anni in cui in quel campo erano state messe in fila otto sconfitte e due soli pareggi. Non è stata solo la serata di Samuel Mbangula, San Siro ha rappresentato l’approdo di un cammino, una trasformazione collettiva, mentale e tattica. Anche ieri il Bologna ha avuto un possesso palla nettamente inferiore a quello degli avversari (attorno al 35%), la sesta volta di seguito in questa stagione, mentre nelle prime partite era accaduto il contrario. Il Bologna, infatti, con Tedesco teneva palla e gli avversari costruivano occasioni. Il Bologna di Palladino invece prima di tutto sa cosa fare e quando intervenire, poi è in grado di sfruttare gli spazi e sa far viaggiare più velocemente la palla. Infine questa squadra ha più sprint, i singoli sanno arrivare prima sul pallone, lasciano sul posto gli avversari e riescono a braccarli senza sprecare energie quando sono in pressing. Con questo cambio di registro fisico anche il gioco da una chimera confusionaria è diventato essenziale, come le traiettorie di pianeti in un sistema che ha trovato equilibrio e armonia. E poi i singoli vengono utilizzati al momento giusto.

Serie A Età media delle squadre schierate in Serie A: Napoli la più vecchia, il Como sorprende Guarda la gallery Il nuovo Bologna di Palladino è un pugile Non c’è solo Bernardeschi, un fantastico creatore di gioco. Dopo l’ uscita dal campo del talento di Carrara Miranda e Cambiaghi hanno confezionato prodotti e assist da alta sartoria, partendo dalla fascia sinistra che in pochi minuti è diventata l’avamposto dal quale sono partite le incursioni per piegare il Milan, prima del colpo di grazia finale. Mai finora il Bologna aveva ribaltato una gara vincendo da una situazione di svantaggio, aveva solo reagito al Sassuolo in casa raggiungendo il pari (2-2) in una partita da mordersi le mani dal disappunto per la scarse doti tattiche e di personalità mostrate. Ora la personalità del Bologna è il dato più eclatante. Si è manifestata dall’inizio della gara e, soprattutto, da un certo punto in poi, nella ripresa. I dati aggiungono ulteriori prove a questa evidenza. Il Bologna nelle cinque gare giocate con Palladino in panchina è sempre passato in vantaggio. La squadra balbettante e imbambolata che abbiamo visto nelle prime partite ha fatto emergere una insospettabile autorevolezza che consente a tutti di lottare subito alla pari e di sferrare sempre il primo colpo. E’ andata male solo con Torino (pari) e Inter (sconfitta). Ma l’atteggiamento sul ring è quello di un fighter. Il Bologna è un pugile che non ha paura di sferrare il primo colpo e ha l’abilità di centrare sempre l’avversario.