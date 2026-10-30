Palladino: "Possiamo dare fastidio a tutti. Dovbyk? Non ha la condizione per..."

Dopo il successo ottenuto contro il Milan a San Siro, il Bologna si prepara a tornare in campo per affrontare il Monza nella decima giornata di Serie A . Alla vigilia della sfida del Dall’Ara, in programma sabato 31 ottobre alle 15, Raffaele Palladino ha invitato i suoi a non abbassare la guardia in conferenza stampa: " Il calcio non ha memoria. Siamo felici della vittoria contro il Milan, ma bisogna immediatamente guardare avanti . Domani ci sarà da soffrire e dovremo fare una partita tosta".

Palladino: "Ricordi indelebili con il Monza"

Il tecnico rossoblù non esclude qualche cambiamento nell'undici iniziale, anche in base alle condizioni fisiche dei giocatori: "Ho dei dubbi di formazione, penso che potrà esserci qualche cambio. La differenza la farà la testa: mi interessa con quali energie mentali arriveremo alla partita". Palladino conosce bene il Monza, avendolo allenato in passato, e si aspetta una gara complicata: "È stata una tappa importante della mia vita, ho ricordi indelebili. Domani però il nostro obiettivo sarà fare punti importanti per la nostra classifica". Tra i singoli, l'allenatore ha parlato anche di Dovbyk: "Artem in settimana ha spinto di più. Abbiamo avuto un confronto e lui ha cercato di mettere in pratica le mie richieste. Non ha la condizione per reggere novanta minuti ma domani è a disposizione".