Retroscena Bologna: cosa è successo in un confronto tra Palladino e Dovbyk prima del Monza

«Il calcio non ha memoria, dobbiamo guardare subito alla partita successiva». Raffaele Palladino non vuole distrazioni, né tantomeno cali di tensione. La vittoria di Milano ha regalato entusiasmo e autostima al suo Bologna, ma non può diventare un motivo per abbassare la guardia. Alla vigilia della sfida con il Monza, il messaggio dell'allenatore rossoblù è chiaro: bisogna avere la forza di ripetersi. «Sappiamo che ci sarà da soffrire, che dovremo fare una partita tosta. Sono stato chiaro con i ragazzi dopo il Milan e sono convinto che il messaggio sia passato».

Bologna, l'atteggiamento giusto Una questione soprattutto mentale. Palladino conosce il confine sottile tra consapevolezza e presunzione e non vuole che il successo contro i rossoneri alteri gli equilibri. «Vincere a San Siro porta entusiasmo, autostima ed energia positiva, ma bisogna stare attenti a non sentirsi più bravi di quello che si è. Il momento positivo va cavalcato, sapendo che arriveranno anche momenti negativi. Se abbassiamo il livello, diventiamo perdenti, ma noi non possiamo esserlo. Dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse l'ultima: se siamo questi, possiamo dare fastidio a tutti. E sull'atteggiamento i ragazzi non mi hanno mai deluso».