Capovolto il mondo Bologna: Palladino in un mese ha risollevato squadra e un’intera città

Che impatto. Guardi i numeri, un punto in quattro partite (media 0,25) con Domenico Tedesco e tredici punti nelle sei successive (media 2,17) con Raffaele Palladino e subito ti rendi conto di come Palla abbia capovolto il Mondo Bologna , sia quello legato alla squadra che quello legato al suo popolo. Che dopo essersi messo alle spalle settimane di buio e silenzi, ormai rassegnato a dover accettare quello che passava il convento e a sperare di poter attraversare quanto meno un’annata sufficientemente serena dal punto di vista della classifica ecco che ora è tornato a vedere una luce nel futuro, avendo capito che Palladino è uno che non si accontenta, che non pone limiti alla provvidenza e che per la sua Grande Ambizione e il suo modo di vivere la vita e il mestiere pensa sempre in grande e chiede che facciano altrettanto la società per la quale lavora e la squadra. Chiede, a oggi è opportuno usare questo verbo, ma potrebbe anche andare bene pretende, dopo che per convincerlo ad accettare un Bologna tanto in affanno gli sono state fatte promesse sia a corto che a medio termine che a questo punto il governo rossoblù dovrà avere la forza di mantenere.

Bologna, le similitudini tra Palladino e Italiano

Abbiamo parlato di grande ambizione, e il primo a riconoscerlo è lo stesso Palladino, anche perché va sottolineato come debba essere considerato un pregio e non un difetto. Era ambizioso Thiago Motta, era estremamente ambizioso Vincenzo Italiano, e il punto è che il Bologna si era abituato a vivere e a condivere i giorni e gli allenamenti con tecnici di questo tipo, che facevano diventare il loro carattere quasi un valore aggiunto. Soprattutto Italiano, che più di Thiago va avvicinato a Palladino. Un volta detto come Palla sia un figlioccio di Gasperini e «gasperiniano» anche come principi di gioco, è lecito aggiungere che sul piano della comunicazione, dell’empatia, della sua ricerca di essere sempre diretto con squadra e dirigenti, del modo di condurre gli allenamenti, del suo desiderio continuo di parlare alla squadra o via via ai singoli, a Casteldebole con Palladino per certi versi è come se fosse tornato Italiano. Per certi versi, perché Italiano è assolutamente unico, esasperato ed esasperante, essendo il primo ad allenarsi come se fosse rincorso ogni attimo dal diavolo e dovesse giocare e non solo fare il tecnico. Ecco, per rendere bene l’idea, Palladino è... Italiano in maniera più misurata, più riflessiva, anche se quando si arrabbia, sa diventare scomodo.