Capovolto il mondo Bologna: Palladino in un mese ha risollevato squadra e un’intera città
Che impatto. Guardi i numeri, un punto in quattro partite (media 0,25) con Domenico Tedesco e tredici punti nelle sei successive (media 2,17) con Raffaele Palladino e subito ti rendi conto di come Palla abbia capovolto il Mondo Bologna, sia quello legato alla squadra che quello legato al suo popolo. Che dopo essersi messo alle spalle settimane di buio e silenzi, ormai rassegnato a dover accettare quello che passava il convento e a sperare di poter attraversare quanto meno un’annata sufficientemente serena dal punto di vista della classifica ecco che ora è tornato a vedere una luce nel futuro, avendo capito che Palladino è uno che non si accontenta, che non pone limiti alla provvidenza e che per la sua Grande Ambizione e il suo modo di vivere la vita e il mestiere pensa sempre in grande e chiede che facciano altrettanto la società per la quale lavora e la squadra. Chiede, a oggi è opportuno usare questo verbo, ma potrebbe anche andare bene pretende, dopo che per convincerlo ad accettare un Bologna tanto in affanno gli sono state fatte promesse sia a corto che a medio termine che a questo punto il governo rossoblù dovrà avere la forza di mantenere.
Bologna, le similitudini tra Palladino e Italiano
Abbiamo parlato di grande ambizione, e il primo a riconoscerlo è lo stesso Palladino, anche perché va sottolineato come debba essere considerato un pregio e non un difetto. Era ambizioso Thiago Motta, era estremamente ambizioso Vincenzo Italiano, e il punto è che il Bologna si era abituato a vivere e a condivere i giorni e gli allenamenti con tecnici di questo tipo, che facevano diventare il loro carattere quasi un valore aggiunto. Soprattutto Italiano, che più di Thiago va avvicinato a Palladino. Un volta detto come Palla sia un figlioccio di Gasperini e «gasperiniano» anche come principi di gioco, è lecito aggiungere che sul piano della comunicazione, dell’empatia, della sua ricerca di essere sempre diretto con squadra e dirigenti, del modo di condurre gli allenamenti, del suo desiderio continuo di parlare alla squadra o via via ai singoli, a Casteldebole con Palladino per certi versi è come se fosse tornato Italiano. Per certi versi, perché Italiano è assolutamente unico, esasperato ed esasperante, essendo il primo ad allenarsi come se fosse rincorso ogni attimo dal diavolo e dovesse giocare e non solo fare il tecnico. Ecco, per rendere bene l’idea, Palladino è... Italiano in maniera più misurata, più riflessiva, anche se quando si arrabbia, sa diventare scomodo.
Bologna, le differenze tra Italiano e Palladino
Italiano faceva giocare la sua squadra con il 4-2-3-1 o il 4-3-3, il sistema di Palladino è il 3-4-2-1 o il 3-4-3, ma al di là di questa differenza sul piano tattico, tutti e due chiedono ai suoi calciatori di verticalizzare il più possibile e prima possibile. Poi il gioco di Palladino è fatto di duelli, perché più di Italiano vuole che la squadra lavori anche in funzione degli avversari.
Palladino tra le pieghe: le richieste speciali ai giocatori del Bologna
Un paio di esempi? A Lecce chiese a Cambiaghi di stare nelle vicinanze di Ngom nella fase di non possesso palla e contro l’Inter lo mise addirittura sulle tracce di Zielinski. Poi, rispetto a Italiano, vuole che i suoi esterni alti lavorino più dentro il campo, «ci vedrete giocare in modo differente», l’ammissione di Orsolini.
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