È tornato Mirandinho: è il motore del Bologna

Gioca Juan Miranda contro la Lazio e sembra il fratello di quello dell’anno passato, tanto è vero che Domenico Tedesco decide di impiegare Rahim Alhassane a Bergamo contro l’Atalanta, e a dire la verità questo ragazzo di 24 anni del Niger, sbarcato a Bologna dal Real Oviedo, se la cava anche sufficientemente bene su De Katelaere. Non a caso Tedesco lo preferisce di nuovo allo spagnolo contro il Sassuolo. Ma cosa sta succedendo a Miranda, è davvero così poco convincente negli allenamenti per non trovare uno spazio il giorno della partita? Miranda va in campo a Napoli, poi una volta arrivato Raffaele Palladino ecco che gli scenari cambiano, con l’esterno spagnolo che riabbraccia con continuità il suo posto, lasciandolo ad Alhassane solo perché il Milan è la terza partita nel giro della stessa settimana . E poi il bello è che quando Palladino lo inserisce, Miranda comincia a fare il diavolo a quattro sul lato sinistro e da due suoi palloni messi in mezzo prima Bartesaghi tradisce Maignan consentendo al Bologna di agguantare il 2-2 e poi Mbangula firma il 3-2 del sorpasso.

Bologna, Miranda in versione "diesel": la sua falsa partenza non è una novità

PARTENZE LENTE. E allora qual è la risposta all’interrogativo di inizio annata? Questa: al di là del fatto che molto probabilmente come esterno di centrocampo Miranda sa essere più efficace che come esterno di una difesa a 4, avendo caratteristiche tecniche che privilegiano maggiormente la fase di attacco rispetto a quelle di difesa, una spiegazione va ricercata anche nel suo passato, perché anche nel campionato scorso Miranda non è che fece una partenza falsa, no, a questo non arrivò, ma di sicuro non mise insieme prestazioni cariche di luci, sia nel momento in cui era chiamato a difendersi che nei momenti in cui poteva salire sul lato di sua competenza. Fu una questione di settimane, poi piano piano si ritrovò e cominciò a incidere e a determinare, proprio come è accaduto in questa stagione. E quando la sua condizione fisica è quella giusta e sta bene anche sul piano mentale, Miranda sulla fascia sinistra sa essere una macchina alla quale fai grande fatica a stare dietro, poi quando crossa i difensori devono farsi il segno della croce per la sua capacità di disegnare traiettorie avvelenate sia sul primo palo che al centro dell’area. L’ultimo esempio? L’angolo dal quale è arrivato il gol di Tommaso Pobega.

Asse Miranda-Cambiaghi, il tandem che sta cambiando il Bologna di Palladino

JUAN E NIC... No, non possiano dimenticare quella che è la grande alchimia che unisce la coppia del Bologna che lavora sulla fascia sinistra, Miranda appunto, e Nicolò Cambiaghi, con il quale l’esterno spagnolo arrivato a Bologna a parametro zero (lo sottolineiamo, perché non è un particolare trascurabile per e con i tempi che corrono) si interpone, avendo movimenti ormai consolidati. Con uno dei due che in taluni momenti e in certe situazioni di gioco si accentra per lasciare il posto all’altro che va al cross. È vero, Miranda e Cambiaghi sembrano fatti l’uno per l’altro, anche se va rimarcato come a San Siro contro il Milan sia stata estremamente costruttiva nella seconda parte anche la coppia Miranda-Mbangula, regalando grandi benefici al Bologna e creando continui grattacapi e ansie a quelli del Milan.